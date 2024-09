Honor Magic V3: la variante italiana non sarà da meno a Samsung Galaxy Z Fold 6

Chi ha acquistato Magic V2 in Italia potrebbe essere rimasto scottato dall’assenza di Magic-Pen, ma questo sta per cambiare con Honor Magic V3. Basta farsi un giro nella community Honor per leggere diverse lamentele da parte dei proprietari italiani di Magic V2, che sapendo del supporto al pennino del pieghevole Honor davano per scontato che potessero acquistarlo; così non è, perlomeno non per vie ufficiali, dovendo quindi ricorrere a rivenditori di terze parti anziché allo store Honor.

Honor Magic V3: la promozione di lancio anticipa il lancio della Honor Magic-Pen

Pur non essendo ancora stato presentato ufficialmente, nella pagina dedicata a Honor Magic V3 sul sito ufficiale è apparsa una promozione che fa capire che stavolta sarà possibile avere la Magic-Pen. Chi si iscrive avrà accesso a diversi vantaggi: un sconto Early Bird, 10 coupon da 1.000€ e la possibilità di usare gratuitamente Magic V3 per 2 mesi. Chi effettuerà l’acquisto potrà avere 300€ di sconto usando il coupon “AMAGICV300“, 6 mesi di protezione dello schermo e un bundle con cui ottenere la Honor Magic-Pen aggiungendo solo 1,90€.

In questo modo, Honor Magic V3 potrà competere a testa alta con Samsung Galaxy Z Fold 6 (se non bastassero le prese in giro), togliendo il primato di essere l’unico pieghevole disponibile a supportare il pennino. Inoltre, questo significa che anche il software europeo avrà il pieno supporto alla Magic-Pen, a differenza di Magic V2 che sotto questo aspetto risultava limitato rispetto alla controparte orientale.

L’appuntamento è fissato per il 5 settembre, quando in occasione di IFA 2024 di Berlino assisteremo al lancio europeo di un Honor Magic V3 che rimarrà un prodotto molto costoso.

