Honor tra i protagonisti di IFA 2024: come seguire l’evento di lancio di Magic V3

La fiera tecnologica di Berlino è ormai alle porte: si tratta di uno degli eventi più importanti dell’anno per il panorama tech, con tantissimi protagonisti pronti a lanciare le ultime novità. Ovviamente tra questi troviamo anche Honor: la conferenza che si terrà ad IFA 2024 (dal titolo AI Unfold you Magic) metterà sotto i riflettori il nuovissimo top di gamma pieghevole Honor Magic V3, ma questo non sarà solo. Andiamo a scoprire come seguire la diretta streaming e quali saranno le altre novità in arrivo per il brand!

Honor a IFA 2024: come seguire la conferenza dedicata al lancio di Magic V3 e delle altre novità del brand

Crediti: Honor

L’evento di Honor a IFA 2024 è fissato per il 5 settembre, alle ore 14:00 presso il padiglione 6.2B (Inspiration Stage della Messe Berlin). Come evidenziato anche poco sopra, il keynote è titolato AI Unfold your Magic ed il motivo è chiarissimo: durante l’evento in live streaming sarà presentata la versione Global di Honor Magic V3, il nuovo pieghevole del brand (annunciato in Cina a luglio e già protagonista di una nostra anteprima). Oltre al top di gamma saranno svelate anche altre due novità: Honor Magic Pad 2 e il portatile MagicBook Art 14, nuovi modelli di punta. Nel corso della presentazione sarà mostrata anche la nuova tecnologia AI presenti sui nuovi dispositivi.

Ma come seguire l’evento di Honor a IFA 2024? La diretta streaming sarà trasmessa tramite il sito ufficiale Hihonor e attraverso le varie piattaforme social (X, YouYube e Instagram). Ricordiamo che sono già disponibili varie promozioni dedicate al pieghevole Honor Magic V3: acquistando il flagship tramite lo store ufficiale sarà possibile utilizzare un codice del valore di 300€ (AMAGICV300) e si riceverà in regalo sei mesi di protezione dello schermo ed un indossabile Honor Watch (solo per i primi 300 utenti). Inoltre non mancheranno bundle per risparmiare: ad esempio, con l’aggiunta di 1,9€ si riceverà anche Honor Magic Pen (l’accessorio perfetto per uno smartphone in formato tablet).

Contenuto realizzato in collaborazione con Honor.

