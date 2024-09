Nostalgia dei Nokia Lumia? HMD vi accontenta con un nuovo smartphone

La casa madre di Nokia, HMD Global, si sta affermando progressivamente con varie serie di telefoni e per questa fase iniziale di transizione si sta affidando a design collaudati, ispirati proprio ai modelli della storica compagnia finlandese. I primi telefoni lanciati da HMD hanno uno stile legato al passato recente di Nokia, ma ci sono anche degli smartphone che tirano in ballo serie storiche e modelli iconici come il Lumia 1020.

HMD al lavoro su uno smartphone in stile Nokia Lumia 1020: il design svelato da un bozzetto

Crediti: HMDnews

Lanciato nel 2013, Nokia Lumia 1020 è stato uno smartphone di fascia alta del brand caratterizzato dal solito stile della gamma. Proprio come la maggior parte dei telefoni di questa famiglia abbiamo un corpo dalle forme squadrate ed un colorazione appariscente. Il design somiglia a quello di una macchina fotografica compatta, con un ampio modulo fotografico circolare nella parte superiore della scocca. A quanto pare uno dei prossimi smartphone HMD avrà un design molto simile: possiamo averne un assaggio grazie ad un bozzetto leak trapelato in rete.

Lumia 1020 – Crediti: Nokia

Questo misterioso telefono non ha ancora un nome commerciale e sembra offrire una quad camera accompagnata dal flash LED. Purtroppo non ci sono altri dettagli e dovremo necessariamente attendere nuove indiscrezioni. Questa non è la prima volta che HMD si ispira all’iconica gamma di Nokia: il recente HMD Skyline (lanciato anche in Italia) attinge a piene mani dal Lumia 920 per quanto riguarda la scocca, salvo adottare un ampio schermo con punch hole per la parte frontale.

