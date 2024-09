Google TV Streamer: ci sarà anche una versione Pro? Facciamo chiarezza

Google TV Streamer 4K è finalmente approdato sui mercati internazionali come successore di Chromecast, ma in rete sono già iniziate a circolare voci di una eventuale versione più potente che potrebbe prendere il nome di Google TV Streamer Pro. La realtà, però, in questo caso sembra essere molto differente da quella riportata dalle indiscrezioni.

Streamer Pro potrebbe essere solo il nome originale di Google TV Streamer 4K

Crediti: Google

Secondo quanto dichiarato da 9to5Google, che ha citato fonti (senza nome) a conoscenza delle situazione, non esisterebbe alcun Google TV Streamer Pro (almeno per il momento). Il nome che sta circolando in rete dopo essere apparso in una scheda tecnica del nuovo prodotto di Big G, infatti, altro non sarebbe che la nomenclatura originale scelta dalla compagnia statunitense per il successore di Chromecast.

Com’è all’evidenza di tutti, però, ci sarebbe stato un cambio di programma e il nuovo set-top-box è arrivato sul mercato con il nome di Google TV Streamer 4K: probabilmente per indicare meglio quelle che sono le capacità del dispositivo e rimanere in linea con i modelli di Chromecast. Per il set-top-box di Google, quindi, almeno per il momento non sembra essere prevista una versione Pro.

