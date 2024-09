I Google Pixel possono finalmente sfruttare al meglio il termometro integrato, anche in Europa!

Aggiornamento 09/09: il Termometro Pixel diventa più utile anche in Europa, grazie all’arrivo della funzione per misurare le temperatura corporea con Android 15 QPR1 Beta 1.1. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Arrivata nella diffidenza generale, la funziona di termometro integrato nel blocco fotocamera di Google Pixel 8 non ha trovato grandi utilizzi fin dal lancio, ma la situazione potrebbe cambiare molto presto. Con il nuovo Pixel Feature Drop, infatti, la compagnia di Mountain View ha abilitato finalmente la registrazione della temperatura corporea attraverso il peculiare sensore montato a bordo del flagship.

Il termometro di Google Pixel 8 finalmente misura anche la temperatura corporea

Crediti: Google

Con la nuova funzionalità medica di Pixel 8 Pro nell’app Termometro, gli utenti possono scansionare la fronte con il telefono per ottenere una misurazione accurata della temperatura corporea per loro stessi o una persona che hanno affianco. i risultati delle misurazioni, inoltre, possono essere facilmente salvata sul profilo Fitbit per una comprensione ancora più approfondita della salute e del benessere dell’utente.

Questa nuova funzionalità è attualmente in fase di rollout e potrebbe non essere disponibile da subito per tutti. Google, infatti, ha avvisato che il completamento della distribuzione potrebbe arrivare a richiedere diverse settimane. Per il mese di febbraio, dunque, tutti gli utenti di Pixel 8 Pro potrebbero essere in grado di utilizzare il termometro.

Aggiornamento 09/09: Termometro Pixel con temperatura corporea anche in Europa

Con il lancio di Android 15 QPR1 Beta 1.1, sembra proprio che Google abbia iniziato il rollout della misurazione della temperatura corporea con Termometro Pixel anche in Europa. Grazie ad un aggiornamento lato server, infatti, alcuni possessori di Pixel 9 Pro XL sono già in grado di utilizzare questa funzionalità che permette di sfruttare al meglio il peculiare hardware di cui sono dotati gli smartphone di Big G.

Il lancio di Android 15 QPR1 è atteso per il mese di dicembre, è possibile quindi che la funzionalità sia disponibile per tutti (Pixel 8 Pro e superiori) soltanto a partire da quel momento.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le