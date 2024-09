Cinque smartphone all’anno non sono troppi: svelati i piani di Google per Pixel 10

C’è chi sceglie di lanciare decine di smartphone ogni anno e chi invece decide di optare per una linea più limitata: nel caso della compagnia di Mountain View il numero perfetto dovrebbe essere cinque nuove aggiunte. Lo rivela un leak che svela i nomi in codice dei prossimi telefoni della serie Google Pixel 10: a quanto pare l’esperimento di quest’anno è riuscito e anche per il 2025 avremo una gamma di terminali simile a quella attuale.

Google Pixel 10 e non solo: previsti cinque smartphone per il 2025

Fino allo scorso anno Googla ha optato per tre smartphone: due modelli Pixel e Pixel Pro, affiancati poi dal più economico Pixel A. Quest’anno il numero di telefoni è salito a 5: a maggio c’è stato il debutto di Google Pixel 8a, seguito poi da Pixel 9 e 9 Pro, ma anche dai modelli Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold. La strategia è chiara e vede protagonisti un modello base (6,3″), una versione Pro di dimensioni “compatte” (6,3″), un telefono XL (6,8″) per chi punta ad uno schermo maggiorato ed un flagship pieghevole. Un pacchetto completo, che lo diventa ancora di più considerando anche il più economico Pixel 8a.

Crediti: Google

La strategia di Google dovrebbe applicarsi anche per il 2025 e per la famiglia Pixel 10, secondo quanto emerso dalle ultime indiscrezioni. Anche il prossimo anno dovremmo avere 5 smartphone della casa statunitense, almeno da quanto emerso dai nomi in codice dei dispositivi.

Pixel 9a , nome in codice Tegu : si tratta del “piccolo” della serie attuale, già protagonista di vari leak. Il lancio è atteso – come da tradizione – per maggio 2025, durante l’evento Google I/O. Tuttavia secondo alcune voci il debutto potrebbe avvenire prima del solito, forse entro fine 2024.

, nome in codice : si tratta del “piccolo” della serie attuale, già protagonista di vari leak. Il lancio è atteso – come da tradizione – per maggio 2025, durante l’evento Google I/O. Tuttavia secondo alcune voci il debutto potrebbe avvenire prima del solito, forse entro fine 2024. Pixel 10 , Frankei : il modello standard della gamma.

, : il modello standard della gamma. Pixel 10 Pro , Blazer : la versione Pro, probabilmente con le stesse differenze della generazione attuale.

, : la versione Pro, probabilmente con le stesse differenze della generazione attuale. Pixel 10 Pro XL , Mustang : come avvenuto quest’anno, dovrebbe ereditare le stesse caratteristiche di Pixel 10 Pro ma con schermo e batteria più grandi.

, : come avvenuto quest’anno, dovrebbe ereditare le stesse caratteristiche di Pixel 10 Pro ma con schermo e batteria più grandi. Pixel 10 Pro Fold, Rango: il terzo smartphone pieghevole realizzato da Big G.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le