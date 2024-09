Google One diventa più economico: il nuovo piano Lite è ufficiale, ma non per tutti

Negli ultimi mesi Google sembra aver deciso di ristrutturare completamente l’offerta dell’abbonamento One: in poche settimane, infatti, è arrivata l’introduzione dell’intelligenza artificiale di Gemini Advanced, mentre sono state rimosse alcune funzioni come la VPN inclusa nel pacchetto. I cambiamenti, però, potrebbero non essere finiti e in arrivo sembrerebbe esserci un nuovo piano di abbonamento, possibilmente più economico.

Il nuovo abbonamento Google One Lite compare nell’app di Google Foto

Crediti: Android Authority

Gli esperti di Android Authority, infatti, hanno scovato all’interno del codice sorgente dell’app Google Foto (v6.92) nuovi riferimenti ad un inedito piano in abbonamento: Google One Lite. Questo nuovo tier potrebbe rappresentare una scelta più economica per il servizio di Big G, magari dedicata a chi è interessato soltanto a maggior spazio per l’archiviazione dei propri album fotografici e non alle altre funzionalità incluse nell’abbonamento.

Al momento, però, si tratta solo di indiscrezioni e speculazioni: non ci sono ancora informazioni certe sull’arrivo di Google One Lite, quindi è sempre consigliabile attendere informazioni ufficiali direttamente da parte dell’azienda di Mountain View. Vedremo, nelle prossime settimane, se la presentazione dei nuovi Pixel 9 possa far da cornice perfetta per l’introduzione di questo nuovo abbonamento.

Aggiornamento 10/09: il piano Lite è ufficiale in India

Crediti: Google, The Indian Express

Come riportato da The Indian Express, il nuovo piano Google One Lite è disponibile a partire da oggi in India e rappresenta una scelta particolarmente economica per ottenere un po’ di spazio di archiviazione in più rispetto al piano gratuito. Il piano Lite, infatti, non offre alcun tipo di servizio aggiuntivo se non 30 GB di storage da utilizzare per Foto, Drive e Gmail, al prezzo di circa 0.65€/mese (59 rupie indiane).

Al momento non sappiamo se Google One Lite arriverà anche nel resto del mondo e se effettivamente manterrà un prezzo tanto basso (è possibile che in Italia venga proposto a 1€ o poco meno), ma non mancheremo di aggiornarvi non appena avremo maggiori informazioni a riguardo.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le