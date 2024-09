La spunta blu arriva anche su Gmail per Android e iOS: ecco i mittenti verificati

Da diversi mesi ormai Gmail sta utilizzando un nuovo sistema di verifica del mittente che mostra una spunta blu al fianco del nome di chi invia una mail per consentire agli utenti di conoscere immediatamente se si sta parlando con un impostore. Questo nuovo sistema di verifica approda in questi giorni anche sulle app mobile per iOS e Android, consentendo agli utenti di guadagnare maggiore protezione dal phishing.

Maggiore sicurezza e protezione dal phishing con la spunta blu di Gmail

Crediti: Google

Per verificare l’identità degli utenti, Google utilizza il sistema Brand Indicators for Message Identification (BIMI) che permette ad aziende e società di autenticare i propri domini da cui partono le mail per ottenere la spunta blu. Gmail, però, come ulteriore misura di sicurezza, ha aggiunto anche il supporto per i Common Mark Certificate (CMC) che permettono ad una platea più vasta di verificare la propria identità. In questo modo, gli utenti sapranno di non essere vittime di phishing quando vedranno la spunta blu di fianco al nome del mittente.

Il BIMI, da oggi, verrà mostrato anche nelle app ufficiali di Gmail per iOS e Android, consentendo agli utenti di sapere se il mittente è verificato o meno anche quando ricevono le mail direttamente sul proprio smartphone. Il rollout di questa nuova funzione è iniziato in queste ore è durerà fino a 15 giorni, interessando sia gli utenti Workspace che quelli con un account Gmail personale.

