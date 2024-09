Google potenzia Gemini 1.5 Pro e taglia i costi: tutte le novità per l’AI

Google ha fatto di Gemini il suo prodotto più importante negli ultimi mesi, dedicando gran parte delle risorse allo sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa. I frutti di questo grande lavoro stanno iniziando ad arrivare, con la compagnia di Big G che in questi giorni pubblica due nuovi modelli “production-ready” per Gemini in versione 1.5 Pro, con conseguente taglio di costi per gli sviluppatori.

Google Gemini è “production ready” con il nuovo aggiornamento

Crediti: Google

Google ha pubblicato due nuovi modelli: Gemini-1.5-Pro-002 e Gemini-1.5-Flash-002 che vengono considerati di livello “production ready“, ovvero pronti ad essere utilizzati dagli sviluppatori che potranno sfruttare l’AI per le proprie applicazioni. Proprio a questo riguardo, inoltre, è arrivato un considerevole taglio di prezzo per le API che sarà effettivo dal 1 ottobre 2024.

Prezzo ridotto di più del 50% sulle API di Gemini 1.5 Pro (sia in input che in output con contesto inferiore a 128k)

Limiti più alti del 2x per 1.5 Flash e 3x per 1.5 Pro

Output più veloce del 2x e latenza inferiore del 3x

Aggiornamento per il filtraggio predefinito delle impostazioni

La serie Gemini 1.5 è composta da modelli progettati per prestazioni generali in un’ampia gamma di attività di testo, codice e multimodali. Ad esempio, i modelli Gemini possono essere utilizzati per sintetizzare informazioni da PDF di 1000 pagine, rispondere a domande su repository contenenti più di 10 mila righe di codice, guardare video lunghi un’ora, e altro ancora. Con gli ultimi aggiornamenti, 1.5 Pro e Flash sono ora migliori, più veloci e più convenienti da usare in produzione.

