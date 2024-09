Google Gemini Live gratis per tutti su Android: inizia il rollout

Lanciato lo scorso mese in occasione della presentazione ufficiale dei nuovi Pixel 9, Google Gemini Live si propone come evoluzione naturale dell’assistente vocale, questa volta però con l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Inizialmente incluso nel piano di abbonamento Gemini Advanced, questa nuova versione dell’AI sarà presto utilizzabile da tutti gli utenti Android in modo del tutto gratuito.

Google Gemini Live diventa gratis: non è più richiesto l’abbonamento Advanced

Crediti: 9to5Google

Tramite un annuncio suoi social, Google ha comunicato che a partire da oggi inizia ufficialmente la fase di rollout per Gemini Live su tutti i dispositivi Android, con gli utenti che potranno sfruttare l’assistente vocale con intelligenza artificiale gratis, senza dover più pagare un abbonamento aggiuntivo. Inizialmente, però, questa funzionalità sarà disponibile soltanto in lingua inglese.

“Stiamo iniziando a distribuire Gemini Live in inglese a più persone che utilizzano l’app Android, gratuitamente. Parla in tempo reale con Gemini, approccia un nuovo argomento oppure fai un brainstorming. Gemini Live sarà nell’app ufficiale di Gemini” si legge nel post su Twitter/X pubblicato dall’account ufficiale di Google Gemini.

Per l’occasione, inoltre, Gemini Live si arricchisce di 10 nuove voci, ognuna con una differente tonalità in base alle esigenze dell’utente.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le