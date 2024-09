L’AI adesso legge la cronologia di Google Chrome: inizia il rollout della nuova funzione

Aggiornamento 18/09: la funzione che permette all’intelligenza artificiale di Gemini di leggere la cronologia di Google Chrome è entrata ufficialmente in fase di rollout e può essere abilitata nei paesi supportati tramite gli esperimenti del browser. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Vi è mai capitato di visitare una pagina web e dimenticare di salvarla, per poi cercarla in seguito senza ottenere riscontri? Questo sarà un problema del passato grazie alla nuova integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno del browser Google Chrome. Gemini, infatti, adesso può accedere alla cronologia web e ritrovare i siti web visitati in precedenza su richiesta dell’utente in modo colloquiale.

Gemini legge la cronologia e riesce a ritrovare i siti visitati in precedenza su Google Chrome

Crediti: Google

La cronologia di Chrome aiuta gli utenti a trovare quel sito che sanno di aver visitato, ma spesso quando un indirizzo non viene salvato diventa sempre più difficile ritrovarlo. A partire dagli Stati Uniti nelle prossime settimane, Google Chrome renderà più facile la ricerca di quei siti visitati in un modo più naturale e colloquiale con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Gli utenti, infatti, potranno accedere alla propria cronologia e digitare qualcosa come “Qual era quella gelateria che ho guardato la settimana scorsa?” e Chrome mostrerà le pagine pertinenti dalla cronologia di navigazione. L’utilizzo di questa funzionalità sarà del tutto facoltativo e sarà possibile attivarla o disattivarla nelle impostazioni. Inoltre, questa funzionalità non includerà mai dati di navigazione dalla modalità di navigazione in incognito.

Aggiornamento 18/09: la funzione entra in fase di rollout

Crediti: 9to5Google

A distanza di un mese e mezzo dall’annuncio, la nuova funzionalità che permette a Gemini di accedere alla cronologia di Chrome Google per fornire informazioni dettagliate sulla navigazione sta finalmente entrato in fase di rollout. Gli utenti negli Stati Uniti che utilizzano il browser in lingua inglese possono attivare da questi giorni la nuova funzionalità attraverso le impostazioni dell’applicazione, alla voce “Chrome Settings > Experimental AI > History search, powered by AI“.

Come descritto anche in precedenza, questa nuova funzione permette agli utenti di fare delle domande al browser per ritrovare delle pagine visitate in precedenza. Chiedendo, per esempio, “Quale gelateria ho guardato la scorsa settimana?” il browser fornirà all’utente tutti i risultati relativi ai siti delle gelaterie visitati nei precedenti 7 giorni. Al momento non sappiamo quando questa nuova funzione arriverà in Italia in Europa, ma è possibile che le funzioni AI di Google Chrome arrivino in un pacchetto completo quando saranno risolti i problemi con GDPR e DMA.

