Google lancia Android 15 QPR1 Beta 2: tutte le novità

Prosegue lo sviluppo del primo grande aggiornamento di Android 15, con Google che ha lanciato in queste ore la seconda beta di QPR1. In questa nuova versione test dedicata agli sviluppatori si occupa di aggiungere al sistema operativo mobile numerose novità, forse più di quante ne siano state presentate per la versione finale del nuovo aggiornamento di Android. Come sempre, per testare questa Beta, sarà necessario avere a disposizione uno smartphone o un tablet Pixel.

Android 15 QPR1 Beta 2: nuova desktop mode, casting mode e impostazioni ridisegnate

Crediti: 9to5Google

Android 15 QPR1 Beta 2 con il numero di build AP41.240823.009 e le patch di sicurezza di settembre 2024, è disponibile da oggi per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold e ovviamente Android Emulator. Di seguito trovate tutte le novità di questa nuova beta.

Nuovo pulsante per il cambio di tastiera

Nuovi widget per la lockscreen di Pixel Tablet

Modalità desktop per Pixel Tablet

Aggiunto uno slider per l’intensità della color correction

Nuovo design per la registrazione dello schermo

Nuovo design per l’app Impostazioni

Per effettuare il download e l’installazione di Android 15 QPR1 Beta 2 è necessario essere iscritti all’Android Beta Program ed essere in possesso di uno dei dispositivi Pixel compatibili, elencati in questo articolo.

