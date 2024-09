GEEKOM presenta i suoi nuovi Mini PC con Intel e AMD: tutte le novità a IFA 2024

Si tratta di una delle fiere tecnologiche più importanti in Europa e nel mondo e ogni anno ospita tantissimi produttori e ovviamente una sfilza di appassionati pronti a scoprire le ultime novità del mondo tech. IFA 2024 è un momento speciale: si tratta infatti dei primi 100 anni della celebre fiera, un periodo di tempo enorme caratterizzato dal meglio del meglio della tecnologia. Quest’anno si tratterà anche della prima volta di GEEKOM a IFA: la compagnia taiwanese si è ormai affermata nel settore dei mini PC, con tantissimi modelli dal rapporto qualità/prezzo eccezionale e con alle spalle ben 21 anni di lavoro ed innovazione.

GEEKOM GT1 Mega debutta a IFA 2024, insieme a tante altre novità: ecco i nuovi mini PC presenti alla fiera tech

Crediti: GEEKOM

I mini PC targati GEEKOM sono tra i più apprezzati dagli utenti, grazie ai molteplici aspetti del brand: l’azienda è specializzata nella produzione di PC desktop compatti, realizzati con cura e qualità, dotati di specifiche variegate (con tanto di modelli top con processori di punta) e prezzi accessibili, sempre con un occhio alla sostenibilità e alla sicurezza dei dati personali degli utenti. IFA 2024 vede il lancio di una nuova gamma di mini PC GEEKOM, con tanti modelli alimentati dall’intelligenza artificiale e alcune soluzioni caratterizzate da un hardware avanzato.

Crediti: GEEKOM

I mini PC alimentati dai processori Intel Core Ultra includono GEEKOM IT1 Ultra, IT1 Mega, GT1 Ultra, GT1 Mega, XT1 Ultra e XT1 Mega. Ogni modello è disponibile con una soluzione U7-155H o U9-185H, mentre le versioni Mega sono caratterizzate da una doppia connessione Ethernet, per funzionalità di rete avanzate come soft router, gestione di macchine virtuali, firewall hardware e persino home server. Le due porte Ethernet possono anche separare connessioni di rete interne ed esterne, mantenendo i dati al sicuro da potenziali attacchi informatici.

Crediti: GEEKOM

C’è anche una serie di modelli basati su AMD e includono i nuovi mini PC GEEOM AE8 MAX, A8 MAX e AX8 MAX. Tutti sono equipaggiati con una CPU AMD Hawk Point Ryzen 8040 (ma è possibile anche optare per una soluzione Ryzen 9 8945HS), RAM di tipo DDR5 dual channel e doppia connessione Ethernet da 2,5 Gbps.

Crediti: GEEKOM

L’appuntamento con IFA 2024 e i mini PC GEEKOM è fissato per il 6 settembre, fino al 10 del mese: per mettere le mani sui nuovi modelli della compagnia asiatica basta dare un’occhiata allo store ufficiale. Tra le grandi novità del brand è impossibile non citare anche MEGAMINI G1, il “mini” PC da gaming nato dalla collaborazione tra Tecno e GEEKOM ed attualmente in crowdfunding su Kickstarter. Si tratta del PC da gaming raffreddato ad acqua più piccolo al mondo, equipaggiato con un potente processore i9-13900H, una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 e caratterizzato da un design elegante e futuristico, con un pratico display per monitorare le prestazioni in tempo reale.

