Geekmall compie 4 anni e festeggia con tanti sconti, offerte e promozioni!

Il tempo passa davvero in fretta quando si acquista risparmiando ed oggi Geekmall, il celebre shop online, compie ben quattro anni. Per festeggiare, come da tradizione, lo store ha lanciato una nuova promozione che permette di approfittare di incredibili offerte lampo ed ottenere un risparmio extra grazie ai codici sconti dedicati.

Buon compleanno Geekmall! Le migliori offerte con i codici sconti per un risparmio extra

Come da tradizione, per celebrare il suo quarto compleanno, Geekmall ha deciso di offrire a tutti i suoi utenti numerosi sconti e offerte lampo che, associate ai coupon che trovate qui sotto possono garantire un risparmio extra! Questi nuovi codici sconto si applicano direttamente al carrello, ma è possibile risparmiare anche direttamente sulle categorie di prodotti come Smart Home e mobilità elettrica.

10€ di sconto su una spesa minima di 100€: 100Anniver10

20€ di sconto su una spesa minima di 300€: 300Anniver20

30€ di sconto su una spesa minima di 500€: 500Anniver30

4% di sconto sui prodotti Smart Home: AnniverSH4

40€ di sconto su una spesa di 700€ per biciclette e monopattini elettrici: 700Anniver40

Di seguito, invece, trovate una selezione delle migliori offerte attive per la promozione del quarto anniversario di Geekmall, con i codici sconti applicati per ottenere il prezzo finale, mentre per tutte le altre offerte vi lasciamo alla pagina ufficiale dello shop.

