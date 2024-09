Eureka J15 Pro Ultra, E20 Plus e non solo: tutte le novità a IFA 2024

Trattandosi di una fiera tech dedicata all’elettronica di consumo e alla domotica, l’evento di Berlino è un vero e proprio focolaio di idee e di prodotti per quanto riguarda le pulizie intelligenti. Anche il brand Eureka ha approfittato del palcoscenico di IFA 2024 per presentare le sue ultime novità, tra lavapavimenti e robot aspirapolvere: J15 Pro Ultra, E20 Plus e non solo!

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Eureka: ecco gli annunci e i protagonisti di IFA 2024

I robot aspirapolvere targati Eureka sono suddivisi in tre linee di prodotti: la serie J comprende i modelli di punta, la gamma E punta sull’innovazione e su funzionalità particolari mentre la famiglia N è composta dai robottini più convenienti. L’ultima novità top del brand, presentata a IFA 2024, è Eureka J15 Pro Ultra: un robot aspirapolvere dotato di una potenza straordinaria e di una base di auto-pulizia di ultima generazione. Il dispositivo ha una potenza di aspirazione di ben 16.200 PA, per un’igiene profonda alle prese con ogni tipologia di sporco; la spazzola Flexi Razor è una soluzione anti-groviglio dotata di un sistema che taglia peli e capelli durante l’aspirazione, evitando fastidiosi problemi. Il tutto avviene senza disturbare, visto il livello di rumore di 62 dB, e con un’autonomia di tutto rispetto: fino a 240 minuti, grazie alla batteria integrata da 5.200 mAh.

Grazie alla tecnologia ScrubExtend, il robot è in grado di estendere i mop fuori dal corpo per raggiungere i bordi e i punti più difficili. Il sistema di rilevamento dello sporco e degli ostacoli IntelliView è basato sull’AI, per un’esperienza di utilizzo senza incidenti durante le pulizie. La base di ricarica funge anche da stazione di svuotamento e auto-pulizia, non solo per i mop ma anche per il contenitore dell’acqua che viene svuotato e riempito nuovamente con quella pulita.

L’altra novità del brand è il robot aspirapolvere Eureka E20 Plus, versione migliorata rispetto al precedente E10s (lanciato lo scorso anno, proprio ad IFA). Il dispositivo è accompagnato da una base di ricarica e svuotamento dal look futuristico, priva del sacchetto per lo sporco; all’interno vi è un contenitore per la polvere con un’elevata capienza, per un utilizzo di ben 45 giorni. Una volta pieno bastano pochissimi passaggi per svuotarlo, quindi l’intervento manuale richiesto è davvero minimo. Il robot è dotato di una potenza di aspirazione di 8.000 PA, tecnologia Duo Detect AI 3D (per evitare gli ostacoli in modo preciso ed efficace), una pratica spazzola anti-grovigli e non solo. La funzione di sollevamento del mop (fino a 10 mm) è l’ideale per non bagnare tappeti e moquette, mentre l’autonomia fino a 180 minuti garantisce la massima igiene per tutta la casa.

Queste sono le ultime novità targate Eureka, presenti a IFA 2024; durante la fiera abbiamo messo gli occhi anche sui modelli J20, J12 Ultra, E10s, RapidWash 630 e Stylus Elite. La linea dedicata alle pulizie intelligenti di Eureka è disponibile tramite lo store ufficiale del brand e su Amazon (ovviamente con l’immancabile spedizione Prime).

