Dreame L40 Ultra e H14 Pro ufficiali a IFA 2024: una rivoluzione per le pulizie smart

Tra i protagonisti della fiera tecnologica di Berlino non poteva mancare Dreame: anche quest’anno il brand (specializzato in tecnologie per la cura della casa) è intenzionato a stravolgere le cose nel campo delle pulizie intelligenti. E lo fa con i nuovi Dreame L40 Ultra e H14 Pro, robot aspirapolvere e lavapavimenti che debuttano a IFA 2024 con quattro tecnologie rivoluzionarie: ecco tutto quello che c’è da sapere tra caratteristiche, funzioni, prezzo e disponibilità in Italia.

Dreame L40 Ultra e H14 Pro, ecco le novità annunciate a IFA 2024: caratteristiche, funzioni intelligenti, prezzo e disponibilità

Crediti: Dreame

Il palcoscenico di IFA 2024 è perfetto per presentare le quattro nuove tecnologie targate Dreame, pensate per rivoluzionare la vita domestica: il sistema ProLeap ottimizza le prestazioni di pulizia del robot aspirapolvere, mentre la funzione VersaLift garantisce una navigazione senza problemi negli spazi stretti. La tecnologia HyperStream Detangling DuoBrush previene la formazione di grovigli di capelli e migliora l’efficienza di pulizia. Infine, il sistema AutoFlow Fully Auto Refilling & Draining offre una manutenzione automatica per la pulizia e per il lavaggio.

“Sono entusiasta di presentare la nostra ultima linea di aspirapolvere innovativi a IFA 2024, che sfrutta le nostre quattro tecnologie più recenti per migliorare significativamente la sua usabilità,” ha dichiarato Yu Hao, CEO di Dreame. “Con una pulizia potente come base, il nuovo robot aspirapolvere dimostra il nostro impegno per la qualità, il design e l’innovazione. Eleva anche l’esperienza di pulizia dei consumatori attraverso funzionalità innovative – crediamo fermamente che plasmerà il futuro della pulizia domestica.”

Dreame L40 Ultra

Crediti: Dreame

Il robot aspirapolvere di ultima generazione Dreame L40 Ultra è ovviamente al centro dell’attenzione: il nuovo arrivato è stato presentato a IFA 2024 ed offre funzionalità all’avanguardia per semplificare notevolmente la routine di pulizia degli utenti. La tecnologia SideReach (con una spazzola laterale estensibile e sollevabile) raggiunge anche i punti più difficili, mentre MopExtend RoboSwing assicura una pulizia accurata. In particolare, quest’ultima permette ai mop di estendersi oltre il corpo del dispositivo, in modo da lavare accuratamente anche bordi e angoli delle stanze.

Crediti: Dreame

Il robottino è dotato anche di un sensore RGB intelligente, che rileva lo sporco con precisione. Il meccanismo di auto-pulizia e lavaggio – tramite l’apposita stazione di ricarica – utilizza acqua calda a 65°C per eliminare le macchie in modo efficace dai mop. Inoltre, con una potente aspirazione Vormax da 11.000 PA, i peli di animali domestici e lo sporco vengono raccolti con meno passaggi, lasciando i pavimenti perfettamente puliti. Il rilevamento degli ostacoli in ogni direzione è utile per vivere le pulizie smart senza preoccupazioni mentre il sistema di sollevamento dei mop (di 10,5 mm) è utile per non bagnare moquette e tappeti.

Il nuovo robot Dreame L40 Ultra è ora disponibile all’acquisto in Italia: lo trovate su Amazon in promo a 1.099€.

Dreame H14 Pro

Crediti: Dreame

A IFA è stato presentato anche Dreame H14 Pro, aspirapolvere e lavapavimenti Dry & Wet con una potenza di aspirazione di ben 18.000 PA e un design inclinabile a 180 gradi: in questo modo semplifica la pulizia sotto i mobili e nei punti più difficili da raggungere. L’innovativo motore Liquid Separation garantisce una pulizia potente anche quando l’aspirapolvere è in posizione parallela al pavimento. Insomma, un prodotto versatile e potente, facile da utilizzare e comodissimo per le pulizie quotidiane. Il prezzo di Dreame H14 Pro è di 599€ (anziché 699€) grazie ad uno sconto di 100€.

Crediti: Dreame

Per saperne di più sulle novità Dreame presentate a IFA 2024 potete dare un’occhiata alla pagina dedicata presente nel sito ufficiale del brand, con tutti i dettagli sui suoi ultimi modelli per le pulizie smart.

Contenuto realizzato in collaborazione con Dreame.

