Dove comprare iQOO Z9 Turbo+: il rivale di Xiaomi 14T Pro, a meno di 400€

Il brand partner di vivo ha presento il suo nuovo flagship killer, un dispositivo dotato di specifiche solide ed un prezzo decisamente ghiotto. Come al solito si tratta di un modello lanciato in patria, ma è qui che entrano in gioco i “soliti” store di terze parti: ecco dove comprare iQOO Z9 Turbo+, il rivale di Xiaomi 14T Pro!

iQOO Z9 Turbo+: dove comprare il nuovo flagship del brand

Crediti: iQOO

Il nuovo dispositivo di iQOO – fresco di lancio – si presenta come uno sfidante perfetto per Xiaomi 14T Pro, flagship in arrivo il 26 settembre: come al solito la casa cinese offre un terminale al top (e avrà a bordo il Dimensity 9300+), ma anche il prezzo sarà salato. iQOO Z9 Turbo+ ha dalla sua il medesimo chipset MediaTek e altre specifiche elevate: è certificato IP65, monta uno schermo OLED a 144 Hz, memorie LPDDR5X e UFS 4.0, una fotocamera LYT-600 da 50 MP e una batteria enorme (da 6.400 mAh) con ricarica da 80W. E dopo questa breve panoramica, andiamo a scoprire dove comprare iQOO Z9 Turbo+, ovviamente subito in sconto con un coupon esclusivo!

GizTop

Domande frequenti su iQOO Z9 Turbo+

iQOO Z9 Turbo+ è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software cinese ma multilingue, con tanto del supporto alla lingua italiana. iQOO Z9 Turbo+ ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo degli smartphone sia il Play Store che i vari servizi di Google. iQOO Z9 Turbo+ supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da iQOO Z9 Turbo+? 4G – B1/B3/B5/B8/B28A – B34/B38/B39/B40/B41

5G – n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 – n41/n77/n78

iQOO Z9 Turbo+ – Scheda tecnica

Dimensioni di 163,72 x 75,88 x 7,98 mm per un peso di 196 grammi

Certificazione IP65

Display OLED Huaxing C8 flat a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel) con refresh rate a 144 Hz e fino a 4.500 nit di luminosità

Huaxing C8 flat a da (2.800 x 1.260 pixel) con refresh rate a e fino a 4.500 nit di luminosità Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.4 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) GPU Immortalis-G720

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 6.400 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS a tripla frequenza, USB Type-C 2.0, NFC, speaker stereo, sensore IR, co-processore Q1

Fotocamera da 50 + 8 MP f/1.8-2.2 con Sony LYT-600, stabilizzazione OIS e ultra-wide

f/1.8-2.2 con Sony LYT-600, stabilizzazione OIS e ultra-wide Selfie camera da 16 MP f/2.5

f/2.5 Sistema operativo Android 14 con OriginOS 4

