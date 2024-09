Rugged, battery phone e pieghevoli: tutte le novità DOOGEE a IFA 2024!

La fiera tecnologica di Berlino è quasi giunta al termine ed è arrivato il momento di tirare le somme: i brand che hanno partecipato all’iniziativa sono stati davvero tanti e ovviamente non potevano mancare grandi nomi di panorama tech cinese. Tra questi, anche DOOGEE ha presentato una sfilza di novità a IFA 2024: il produttore è specializzato in dispositivi dal rapporto qualità/prezzo sempre al top, con un occhio anche a telefoni rugged, battery phone e perfino smartphone pieghevoli!

Le novità di DOOGEE a IFA 2024: rugged phone, pieghevoli, tablet e tantissimo altro ancora

Nel corso di IFA 2024 abbiamo fatto visita allo stand di DOOGEE per scoprire tutte le novità della compagnia cinese ed abbiamo trovato tantissime sorprese, in particolar modo per gli amanti di rugged e battery phone (ma non solo). La fiera di Berlino è il palcoscenico dedicato all’elettronica di consumo e agli elettrodomestici ed ha una grande importanza per il lancio di nuovi prodotti tecnologici. Attrae visitatori e produttori da tutto il mondo, insomma, lo spazio perfetto dove annunciare tante novità!

Serie V

Ovviamente non potevano mancare gli smartphone DOOGEE della serie V: si tratta della gamma di punta del brand, caratterizzata da telefoni rugged. Durante IFA 2024 assistito sia al lancio di nuovi prodotti e abbiamo messo le mani su alcuni dei modelli dell’azienda. Nel 2023 abbiamo assistito al debutto del modello V MAX, il primo del settore equipaggiato con il Dimensity 1080 e dotato di una capiente batteria da ben 22.000 mAh (con ricarica da 33W) ed una comparto fotografico da primo della classe (con un sensore da 108 MP). Successivamente sono arrivati anche i modelli V30 (il primo rugged con eSIM) e V30 Pro (il primo rugged con 12/512 GB di memorie e una fotocamera da 200 MP).

Tra le novità abbiamo i due smartphone pieghevoli DOOGEE V Flip e V Flip Pro, con un display a conchiglia ed un pannello secondario esterno. C’è spazio anche per V40 Pro, nuovo modello della serie che strizza l’occhio al gaming: il dispositivo monta un chipset MediaTek 5G a 4 nm, 16 GB di RAM e 512 GB di storage, una fotocamera da 200 MP ed uno schermo posteriore multifunzione da 1,47″.

Serie DK

La serie DK (Duke) di DOOGEE è dedicata ancora una volta agli smartphone rugged, ma questa volta guardando all’esperienza outdoor: si tratta di telefoni pensati per gli amanti della natura selvaggia, ma senza rinunciare ad uno stile premium, materiali di qualità ed un’estetica elegante. Tra i migliori device della gamma troviamo DOOGEE DK10, caratterizzato da uno schermo AMOLED da 6,6″ 2.5K a 120 Hz, ben 512 GB di spazio di archiviazione, ricarica rapida da 120W e wireless da 50W ed una fotocamera con sensore da 1/1,31″ e tecnologia Morpho.

Serie S

I telefoni della serie S di DOOGEE rappresentano i rugged phone di fascia medio-alta del brand: un corpo robusto, tanta potenza e stile. Tra i modelli più apprezzati troviamo S100, rilasciato a marzo 2023 e dotato di un SoC Helio G99, fotocamera da 100 MP ed una cover posteriore con texture in simil-pelle. La gamma comprende anche S100 Pro (il primo rugged da 22.000 mAh con una luce da campeggio da 900 lumen incorporata), S110 (con doppio schermo multifunzione) ed Smini (il primo rugged del brand in formato mini, con Helio G99 e Second Display posteriore). Quest’anno DOOGEE ha lanciato il nuovo S200, con Dimenity 7050 (6 nm, 5G), uno schermo AMOLED posteriore da 1,32″, 10.100 mAh di batteria e 12/256 GB di memorie.

Serie Blade

Anche la serie Blade comprende smartphone rugged, ma in questo caso con un occhio alle dimensioni: si tratta di telefoni ultra-resistenti, ma dotati di uno spessore contenuto. Eleganti e leggeri, sono progettati per entrare comodamente in tasta o in borsa (senza un eccessivo ingombro). Blade 10 Pro è il rugged più sottile con una batteria da 5.150 mAh, caratterizzato da un design futuristico (che strizza l’occhio al cyberpunk), Android 14 e una fotocamera da 50 MP.

Serie N

La serie DOOGEE N rappresenta l’impegno del brand per l’eccellenza del design: si tratta di una gamma di telefoni dotati di uno stile elegante e raffinato, pensati appositamente per il look (come nel caso del modello N55, economico e stilosissimo).

Serie Fire

Per quanto riguarda la serie Fire, la gamma comprende smartphone che puntano all’imaging termico. Tutti i modelli sono equipaggiati con fotocamere termiche e diventano all’occorrenza dei pratici strumenti per l’esplorazione, la sicurezza ed un utilizzo professionale. La tecnologia di imaging termico all’avanguardia ti consente di rivelare dettagli nascosti, come nel caso del nuovo Fire 6: tanta autonomia (10.400 mAh), una fotocamera AI da 50 MP, un modulo Fusion da 8 MP, Android 14 e 6/256 GB di storage.

Tablet

Nella linea di prodotti DOOGEE non mancano i tablet, con la serie T: dispositivi progettati per studenti e professionisti, utili per la produttività e l’intrattenimento. C’è spazio anche per i tablet della serie U, pensati appositamente per i più piccoli (tutti con certificazione TÛV per la bassa emissione di luce blu, una custodia protettiva il silicone e software per l’apprendimento e l’intrattenimento dei bambini). Tra i protagonisti di IFA 2024 troviamo DOOGEE T30 Max, tablet extra-large da 12,5″ 2.5K con speaker Quad Box certificati Hi-Res, supporto allo stilo e due edizioni tra cui scegliere (standard e VIP).

