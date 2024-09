Disney+ blocca la condivisione delle password: ecco i prezzi per gli utenti extra

Il momento tanto temuto dagli utenti è finalmente arrivato: anche Disney+ a partire da oggi blocca ufficialmente la condivisione della password dell’account e limita la visione dei contenuti dell’abbonamento soltanto al nucleo familiare. Come ampiamente anticipato quest’estate, la compagnia statunitense aveva messo nel mirino il mese di settembre per l’introduzione delle nuove politiche, che sono arrivare proprio a pochi giorni della fine del mese. Contestualmente, Disney ha svelato anche il prezzo per l’aggiunta degli utenti extra al proprio abbonamento.

Il blocco della condivisione delle password arriva oggi su Disney+

Crediti: Disney

A partire da oggi, 26 settembre, Disney+ ha ufficialmente introdotto il blocco della condivisione dell’account, con gli abbonamenti che potranno essere sfruttati unicamente dalle persone incluse nel nucleo familiare, ovvero che si collegano dalla stessa rete internet dell’abitazione personale principale. Per permettere ad altre persone esterne al proprio nucleo familiare di poter usufruire del proprio abbonamento, però, è possibile acquistare l’opzione Utente extra per amici e familiari che non risiedono nell’abitazione principale.

Quanto costa l’opzione Utente extra di Disney+?

Crediti: Disney

Il prezzo di ogni Utente extra varia in base al proprio abbonamento Disney+, ma mantiene tutte le funzionalità per qualsiasi piano. Un utente extra, infatti, potrà guardare i contenuti di un abbonamento Disney+ anche senza appartenere al nucleo familiare, con la possibilità di riprodurre film e serie TV su un solo dispositivo e con la creazione di un solo profilo. L’opzione Utente extra, quindi, è da considerarsi “personale” per ogni utente. Di seguito i prezzi per ogni abbonamento.

Disney+ Standard con pubblicità: 4.99€/mese per Utente extra

per Utente extra Disney+ Standard: 5.99€/mese per Utente extra

per Utente extra Disney+ Premium: 5.99€/mese per Utente extra

Il costo dell’opzione Utente extra, inoltre, viene fatturato al titolare dell’abbonamento insieme al costo del piano scelto. Per esempio, Se si è abbonati a “Disney+ Standard con pubblicità” e si vuole aggiungere un “Utente extra”, il prezzo mensile da pagare sarà di 10.98€.

Come si aggiunge un Utente extra su Disney+?

Crediti: Disney

L’opzione Utente extra può essere aggiunta all’abbonamento Disney+ soltanto dal titolare dell’account, che dovrà seguire i passi indicati qui sotto per consentire ad una persona esterna al nucleo familiare di poter usufruire dei contenuti del proprio piano.

Effettuare l’accesso a Disney+ tramite browser web o app mobile Selezionare “Profilo” Selezionare “Account” Dalla sezione “Piani e fatturazione” scegliere “Utente extra” Accettare le condizione e i termini di servizio selezionando “Continua” Rivedere le modifiche al proprio abbonamento e selezionare “Accetta e paga” Inserire l’indirizzo email dell’Utente extra e quindi selezionare “Invia invito” Seleziona un profilo esistente oppure crea un nuovo profilo per l’Utente Extra Seleziona “Avanti” per inviare l’invito Nella pagina di conferma, seleziona “Ok!” per completare la procedura

In questo modo sarà aggiunto un Utente extra al vostro piano di abbonamento ed una persona esterna al vostro nucleo familiare potrà usufruire dei contenuti Disney+ tramite il vostro account.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le