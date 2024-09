Nuovo mese, nuovo Coupon eBay: puoi ricevere fino a 90€ di sconto!

eBay ha pensato bene di rendere più leggero il rientro dalle vacanze. Come? Ma ovviamente con una nuova promozione che ti permette di risparmiare su tantissime categorie di prodotti. Il Coupon eBay di settembre è disponibile per tutti, con uno sconto del 10% ed un risparmio massimo fino a 90€! Ecco tutti i dettagli e come funziona l’iniziativa.

È arrivato il Coupon eBay di Settembre: ecco come fare per risparmiare su tantissimi prodotti

Il nuovo Coupon eBay per il mese di settembre va utilizzato nell’apposito campo, prima di procedere all’acquisto dei prodotti che ti interessano. Il codice ha un valore del 10%, con uno sconto massimo di 45€ (a fronte di una spesa di almeno 20€). Come i veterano della piattaforma di e-commerce sapranno bene, spesso i codice dello store possono essere riscattati più volte, su ordini differenti (ma con lo stesso account): in questo caso il coupon “SETTEMBRE24” può essere utilizzato 2 volte per utente. Quindi, in due ordini è possibile ottenere uno sconto massimo fino a 90€ (sfruttando a pieno la promo). Di seguito trovi un breve riepilogo dell’iniziativa.

Il codice da utilizzare è “ SETTEMBRE24 ” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout;

” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout; il coupon è valido su una spesa minima di 20€ ;

; il coupon ha una valore del 10% di sconto ;

; lo sconto massimo per utilizzo è di 45€ ;

; 2 utilizzi per ogni utente

quindi lo sconto massimo totale è 90€ ;

; la promozione termina il 15 settembre 2024 (alle ore 23:59).

Le categorie incluse nella promozione sono davvero tante, con numerose tipologie di prodotti (per tutte le esigenze). Abbiamo notebook, tablet, eBook, TV, console e videogiochi, climatizzatori, piccoli e grandi elettrodomestici, prodotti Dyson, arredamento, articoli per auto e moto e tanto altro ancora. Meglio dare un’occhiata alla pagina dell’iniziativa, con tutti i prodotti compatibili con il Coupon eBay di settembre! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Coupon eBay | Settembre 2024 🔹 Sconto MAX 45€

🔹 MAX 2 utilizzo per utente

🔹 Termina il 15 Agosto alle ore 23:59 More Less Fino a 90€ di sconto

