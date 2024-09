iPhone 16 sta arrivando: come seguire in diretta l’evento Apple

Dopo tante indiscrezioni, leak e rumor, è finalmente arrivato il momento di scoprire tutte le novità dei nuovi iPhone 16 grazie all’evento “It’s Glowtime” di Apple. Come da tradizione della compagnia di Cupertino, l’evento di settembre porta con sé i nuovi smartphone, ma anche diverse novità che faranno sicuramente felici i fan.

Evento Apple in diretta streaming: segui la presentazione live di iPhone 16!

L’evento Apple “It’s Glowtime” si terrà ufficialmente il 9 settembre 2024, alle ore 19.00 (ora italiana) e potrà essere seguito in diretta streaming sia tramite YouTube (tramite il player che trovate qui in alto) che attraverso il sito ufficiale di Apple ed Apple TV.

I grandi protagonisti di questo evento saranno sicuramente gli smartphone che andranno a comporre la lineup di iPhone 16, con i modelli standard, Plus, Pro e Pro Max, ma non mancheranno altre novità. Stando alle indiscrezioni, infatti, Apple potrebbe presentare anche i nuovi Watch Series 10 e Watch Ultra 3, con l’aggiunta di Watch SE e AirPods 4.

Non mancheranno, inoltre, le novità riguardanti Apple Intelligence, il nuovo servizio di intelligenza artificiale per iPhone e Mac, oltre ai nuovi aggiornamenti software come iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia.

