La Game Mode di iOS 18 rende l’iPhone più reattivo: ecco come attivarla

Dopo la presentazione dei nuovi iPhone 16, Apple ha rilasciato ufficialmente anche iOS 18, la nuova versione del sistema operativo mobile di Cupertino che offre diverse novità al suo interno. Una delle più interessanti è sicuramente la Game Mode, modalità completamente dedicata al gioco che può essere attivata sia sugli smartphone che sugli iPad con iPadOS 18.

iOS 18 introduce la nuova Game Mode: ecco come si attiva e che vantaggi offre

Con l’introduzione all’interno di iOS 18 della modalità gioco, l’azienda statunitense intende confermare la sua volontà nel migliorare nell’ambito gaming. Questa nuova soluzione garantisce un netto aumento di qualità in termini di esperienza di gioco, potenziando le prestazioni e soprattutto la reattività dei controlli.

Tutto questo è possibile grazie ad una riduzione al minimo delle varie attività in background del dispositivo in uso, permettendo così di mantenere il frame rate costante anche quando la sessione di gioco si protrae per lungo tempo. Una volta entrate in modalità gioco, quindi, iPhone e iPad diventano così molto più fluido e reattivi durante l’esecuzione di un videogame. A guadagnarne sono anche la stabilità e la latenza audio degli AirPods Pro 2 ma non solo: la connessione di un controller Bluetooth migliora sensibilmente siccome raddoppi anche la frequenza di polling.

I passaggi da seguire per attivare la Game Mode sono pochi e semplici: basta infatti solo assicurarsi di avere l’ultima versione di iOS 18 e far partire un gioco. A questo punto in alto sul display compare una notifica che segnala l’attivazione con l’avviso “Game Mode On“. Per non attivarla in automatico, bisogna procedere alla disattivazione manuale toccando la suddetta notifica di attivazione. Così facendo, ogni processo in background resterà attivo.

