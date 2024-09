Questo tablet Teclast è perfetto per gli e-book, è compatto e costa solo 54€!

Anche se il periodo dei tablet da portare in spiaggia è ormai terminato (in fondo siamo quasi a metà settembre) le occasioni dedicate a questa tipologia di prodotti non mancano di certo. Teclast P80 è il tablet Android perfetto da portare sempre con te: le sue dimensioni compatte lo rendono l’ideale da tenere in borsa mentre il suo prezzo super contenuto lo rendono una scelta obbligata per chi cerca un tablet low cost da “maltrattare”!

Teclast P80 è il tablet low cost da maltrattare a più non posso, senza alcun rimorso: ora a prezzo stracciato

Crediti: Teclast

Teclast T80 è disponibile in offerta lampo su Banggood a soli 54€: il prezzo è davvero invitante dato che parliamo di un tablet Android basilare ed economico, ma adatto ad un utilizzo come e-book reader, per navigare sul web e guardare serie TV e video praticamente ovunque. Il dispositivo offre uno schermo LCD da 8″ con risoluzione HD+ (1.280 x 800 pixel) ed è mosso da un chipset Allwinner, con 2 GB di RAM e 32 GB di storage, con la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione tramite una schedina micro SD.

Crediti: Teclast

Ovviamente non mancano il WiFi Dual Band e il Bluetooth (5.0) mentre il software è Android 10 (si tratta pur sempre di un tablet a soli 50€). C’è una fotocamera principale da 2 MP, c’è un modulo frontale per selfie e videochiamate; nonostante si tratti di un modello molto economico, la ricarica avviene tramite una porta USB-C. Presente all’appello l’intramontabile ingresso mini-jack da 3,5 mm per le cuffie. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

