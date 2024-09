Samsung Galaxy Watch Ultra: minimo storico per lo sportwatch super resistente!

Quest’anno il colosso tech asiatico ha lanciato per la prima volta uno sportwatch ultra-resistente, che fa il verso ad Apple Watch Ultra. Il nuovissimo Samsung Galaxy Watch Ultra è un accessorio di tutto rispetto, con funzioni e specifiche stellari: ecco le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto!

Codice sconto Samsung Galaxy Watch Ultra: la migliore occasione del momento arriva dallo store ufficiale

Il prezzo del nuovo Samsung Galaxy Watch Ultra è davvero assurdo: solo 437€ grazie al codice sconto GALAXY4U, da accompagnare con una tripla promozione. Oltre al coupon bisogna effettuare l’acquisto tramite l’app Samsung Shop (per avere uno sconto del 5%); inoltre è presente un ulteriore sconto al checkout. Infine, il dispositivo è compatibile con l’Extra-valutazione dell’usato: grazie al Trade-In è possibile ricevere uno sconto fino a 100€. Unendo tutte queste promozioni il prezzo finale sarà di 437€, ossia il minimo storico per lo smartwatch top di gamma di Samsung! E per saperne di più prima dell’acquisto, dai un’occhiata alla nostra recensione!

Sportivo e robusto, Samsung Galaxy Watch Ultra è l’indossabile pensato per gli amanti dello sport. Infatti il dispositivo è realizzato per offrire una performance al top, con una struttura in titanio di grado 4 e resistenza fino a 10 ATM. L’orologio è certificato IP68 e MIL-STD-810H, monta il chipset Exynos W1000, è dotato di connettività 4G LTE, NFC e GPS mentre lato software è presente One UI 6 Watch (con Wear OS 5). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

