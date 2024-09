Nubia Z60 Ultra è il top di gamma e Camera Phone imperdibile, a soli 526€!

Dopo il lancio in Cina e in Italia è tempo di guardare alle prime occasioni super dedicate al nuovo top di gamma della casa cinese. Nubia Z60 Ultra scende al miglior prezzo di sempre, ovviamente con spedizione dall’Europa (si tratta della versione Global) e con un codice sconto dedicato: imperdibile per chi aspettava l’occasione perfetta!

Codice sconto Nubia Z60 Ultra: il top di gamma del momento, al prezzo più conveniente

Crediti: Nubia

Quando si parla di flagship ZTE e Nubia sono sempre in grado di sfornare dei veri e proprio gioiellini, dei concentrati di tecnologia e stile. Nubia Z60 Ultra non fa eccezione: bello, elegante e potente con Snapdragon 8 Gen 3, uno schermo OLED da 6,8″ con una fotocamera selfie posizionata sotto di esso, 6.000 mAh di batteria, ricarica da 80W, WiFi 7 e Android 14. Si tratta, come da tradizione, di un Camera Phone: il telefono è equipaggiato un con sensore da 50 MP, affiancato da un ultra-wide da 50 MP e un teleobiettivo a periscopio da 64 MP. Segnaliamo che si tratta del modello “classico” e non della variante con Snap 8 Gen 3 Leading Edition!

Crediti: Nubia

Il nuovo Nubia Z60 Ultra (da 12/256 GB) scende a 526€ su AliExpress, riscattando il codice sconto “CG1EAO4NBYHK“. Presente la spedizione dall’Europa; inoltre segnaliamo che si tratta della versione Global del top di gamma, quindi con software in italiano. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le