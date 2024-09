Nintendo Switch OLED è un affare a 210€: un’occasione da non farsi scappare!

Ormai AliExpress è diventato un vero e proprio hot spot di occasioni per risparmiare: non solo su piccoli accessori e prodotti tech più economici, ma anche su tantissimi dispositivi “importanti”. Tra questi ecco spuntare anche Nintendo Switch OLED ed il prezzo è decisamente ghiotto: grazie al nuovo codice sconto dello store e alla spedizione rapida e gratuita dall’Europa, l’affare del giorno è servito!

Codice sconto Nintendo Switch OLED: la console ibrida per eccellenza scende al miglior prezzo

Crediti: Nintendo

Il prezzo di Nintendo Switch OLED scende a soli 210€ grazie al codice sconto “ITFS30“, da riscattare su AliExpress. Come anticipato anche poco sopra, la console viene spedita direttamente dall’Europa (gratis); inoltre è possibile pagare con PayPal in tutta sicurezza ed è presente anche l’opzione “Paga in 3 rate”. Nintendo Switch è l’ultima console della grande N e la versione OLED arriva con un ampio schermo da 7″ migliorato. La console è dotata di un formato ibrido: c’è una dock per il collegamento al televisore, ma funziona anche in modalità portatile. Si tratta di uno dei prodotti più apprezzati di Nintendo, sia per il suo particolare formato (TV e portatile) che per la linea di giochi, con titoli del calibro di Zelda Breath of the Wild e Tears of Kingdom e le tante incarnazioni di Super Mario (compreso Odyssey, un vero e proprio capolavoro del genere). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

