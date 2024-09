Ninkear A15 con Ryzen 5, display da 15,6″ e 16/512 GB SSD, ora a soli 350€!

Tornano le occasioni dedicate ai notebook economici del brand cinese, stavolta con una soluzione dal prezzo accessibile e specifiche solide. Ninkear A15 2024 è il laptop low budget perfetto per studenti e per un utilizzo d’ufficio, ora in offerta con codice sconto e spedizione dall’Europa gratis!

Codice sconto Ninkear A15 2024: il notebook economico ritorna con nuove specifiche (ad un prezzo conveniente)

Crediti: Ninkear

Il prezzo di Ninkear A15 2024 scende a 350€ utilizzando il codice sconto “BGRSEPTNKA15“: come anticipato poco sopra, è presente la spedizione EU gratis, sempre gradita per un risparmio aggiuntivo e per chi punta alla massima celerità. La nuova incarnazione del portatile economico si presta ad un utilizzo basilare, adatto a studenti e utenti business che necessitano di un laptop essenziale e dal prezzo contenuto. Il processore è una soluzione AMD Ryzen 5 5500U, con 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di storage SSD; il display è un ampio pannello LCD IPS da 15,6″ con risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel), rapporto in 16:9 e cornici sottili.

Crediti: Ninkear

Il notebook è dotato di una tastiera retro-illuminata e di una porta Type-C Full Function, WiFi Dual Band, Bluetooth, una batteria da 50,5Wh ed un sistema di raffreddamento con ventola (nonostante il profilo sottile). Tra le altre porte abbiamo 1 USB-C, 1 HDMI, 1 ingresso per la ricarica, 1 ingresso mini-jack da 3,5 mm per le cuffie, 1 USB-A 2.0 e 1 USB-A 3.0. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le