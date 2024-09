Addio occhi stanchi e pesanti, con la lampada da monitor BlitzMax (a 16€)

Quando si passa tanto tempo al computer è importante beneficiare della giusta illuminazione in modo da evitare l’affaticamento degli occhi. Spesso le luci non bastano e ci ritroviamo con gli occhi stanchi e pesanti dopo aver lavorato o studiato, ma anche dopo una sessione intensa di gaming. E qui che entra in gioco un gadget utilissimo targato BlitzWolf: la lampada da monitor BlitzMax BM-ES1 (normale e Plus) è economica e facile da utilizzare ed è in offerta lampo quasi a metà prezzo (con tanto di spedizione EU).

BlitzMax BM-ES1 (standard e Plus): le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto

Crediti: BlitzWolf/BlitzMax

Come anticipato in apertura, la lampada da monitor BlitzMax BM-ES1 permette di evitare il fastidio degli occhi stanchi e pesanti semplicemente fornendo l’illuminazione corretta. La luce, infatti, permette di visualizzare in modo consono non solo lo schermo, ma anche l’area di fronte ad esso; in questo modo anche la tastiera risulta ben illuminata. Il dispositivo ha una lunghezza di 42 cm ed è alimentata da un cavo da 1,5 m. Sono regolabili sia la temperatura del colore che la luminosità, in entrambi i casi con 5 livelli tra cui scegliere (tramite controlli touch).

Crediti: BlitzWolf/BlitzMax

Oltre alla versione standard è presente anche una variante Plus: specifiche, design e caratteristiche restano le stesse del modello normale, ma in questo caso vi è l’aggiunta di un pratico controller per i comandi da remoto. Si tratta di un semplice telecomando circolare con una pulsantiera composta da 4 bottoni: uno per lo spegnimento e l’accensione, un paio per la gestione della luminosità ed un’altra coppia per aumentare e diminuire la temperatura del colore.

Crediti: BlitzWolf/BlitzMax

BlitzMax BM-ES1 Monitor Light Bar è la lampada perfetta per chi usa tanto il PC: il prezzo scende a soli 16,5€ (è la versione Plus, quindi con il telecomando), in offerta con il codice sconto “BGRSEPTBES1” su Banggood. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

