Tineco PURE ONE Station Pet ti salva da capelli e peli di animali: a 377€ è FOLLIA!

Amanti degli animali e delle pulizie tech, le vostre preghiere sono state accolte: Tineco PURE ONE Station Pet è l’aspirapolvere pensato per contrastare peli e capelli ed ora scende al miglior prezzo di sempre. Un’occasione d’oro con un doppio codice sconto ed un ulteriore ribasso al checkout, grazie ad AliExpress: c’è la spedizione dall’Europa ed è anche possibile pagare in tre rate con PayPal!

Codice sconto Tineco PURE ONE Station Pet: l’aspirapolvere definitivo per gli amanti degli animali, ora a prezzo stracciato

L’aspirapolvere senza fili Tineco PURE ONE Station Pet scende ad un prezzo assurdo: 799,9€ su Amazon, ma su AliExpress è in super promo grazie ad una TRIPLA OFFERTA. Il vacuum cleaner scende a soli 377,8€ utilizzando questi tre sconti:

Coupon ITFS50 (da applicare manualmente nell’apposito campo)

(da applicare manualmente nell’apposito campo) Coupon Venditore TINECO09CODE (da applicare direttamente tramite la pagina del prodotto)

(da applicare direttamente tramite la pagina del prodotto) Sconto al checkout – viene applicato direttamente al momento del checkout

Il vacuum cleaner Tineco PURE ONE Station Pet è uno dei migliori modelli del brand: parliamo di una soluzione pensata per gli amanti degli animali, perfetta contro peli e capelli grazie ad una serie di tecnologie. La base multifunzione 4 in 1 OmniHub si occupa della ricarica e dell’auto-pulizia del dispositivo, mentre la spazzola ZeroTangle di Pure One previene i grovigli di peli e capelli, grazie al suo design appositamente progettato per queste situazioni. Il sensore intelligente iLoop regola automaticamente la potenza il base al livello di sporco delle superfici, utile per risparmiare batteria! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

