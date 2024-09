Amazfit Helio Ring: l’anello smart è in sconto quasi a metà prezzo!

Oggi Amazfit entra nelle grazie degli utenti che cercavano un dispositivo indossabile di ultima generazione da acquistare e lancia una nuova offerta sul suo sito ufficiale. Helio Ring è in sconto del 43% e diventa uno degli anelli smart più interessanti sul web in merito al rapporto tra qualità e prezzo. Ma ha senso affidarsi a questa tipologia di dispositivi? Ecco dunque un panoramica generale sulle sue funzionalità principali, insieme ai dettagli della promozione!

Amazfit Helio Ring: l’anello che combina stile e resistenza tenendo traccia delle funzioni vitali

Crediti: Amazfit

Realizzato in lega di titanio, Amazfit Helio Ring è un anello che riesce a venire incontro alle esigenze degli utenti, sia in termini di comodità che di funzionalità. Questo dispositivo infatti è un connubio di stile ma soprattutto di dati utili a capire come sta il proprio corpo durante la giornata tipo. È infatti in grado di controllare l’attività cardiaca, la temperatura così come i livelli di ossigeno nel sangue. Non manca chiaramente l’impermeabilità che in questo caso arriva fino 10 ATM.

Helio Ring è stato pensato da Amazfit anche per un altro aspetto: il monitoraggio del sonno. L’anello crea ogni giorno un report su come l’utente ha dormito, analizzando le varie fasi e attribuendo all’attività un punteggio riguardante la qualità del sonno. Ottima l’integrazione con diversi modelli di smartwatch legati al mondo Android, soluzione che garantisce dunque l’unificazione dei dati raccolti anche in merito all’allenamento. Per quel che concerne invece l’autonomia, in base alla misura scelta e dunque alla batteria contenuta al suo interno, l’anello ha un’autonomia fino a 4 giorni.

Crediti: Amazfit

Il prezzo del prodotto sul sito ufficiale è di 299,90€ ma oggi, grazie al 43% di sconto, cala a 169,9€. Helio Ring è attualmente disponibile nelle taglie 8, 10 e 12 ed è ancora attiva l’offerta che consente di risparmiare ulteriori 20€ se si accoppia all’anello anche uno smartwatch come Cheetah Pro, T-Rex Ultra o Falcon. In questo caso Helio Ring costerà solo 149,90€. Ricordiamo che il primo anello smart di Amazfit è anche su Amazon, ma a prezzo pieno (anche se con tutti i vantaggi della spedizione Prime).

