Banggood festeggia i 18 anni con prezzi scontati fino all’80%!

La seconda metà dell’anno è sicuramente uno dei momenti più attesi, visto il periodo di sconti che ci aspetta (tra Singles Day e Black Friday). Tuttavia non mancano anche altre occasioni per risparmiare, come l’evento del 9 settembre: per festeggiare il 18° compleanno, lo store Banggood ha dato il via ad una nuova iniziativa ricca di offerte lampo, con nuovi Coupon per risparmiare e super sconti fino all’80%!

Banggood compie 18 anni: per il compleanno dello store ci sono tantissime offerte imperdibili e nuovi Coupon da riscattare

Crediti: Banggood

Il funzionamento della promozione di Banggood è semplicissimo: durante questi primi giorni è già possibile trovare centinaia di prodotti a prezzi assurdi, ma le cose si faranno sempre più interessanti man mano che ci avvicineremo al fatidico giorno (ossia il 9 settembre, il 18° compleanno di Banggood). Dal 3 all’8 settembre ci sono tantissimi sconti fino all’80%, ma solo per i primi 50 pezzi di ogni prodotto; dall’8 al 10 settembre (quindi il culmine dell’evento) verranno sbloccate nuove offerte a sorpresa e sicuramente ne vedremo delle belle. Infine ci sarà una carrellata finale di sconti dal 10 al 14 settembre, con le ultime occasioni. Nella pagina dell’evento (la trovi a questo link) sono presenti 3 coupon da riscattare. Questi vengono aggiunti direttamente all’account e permettono di ottenere:

uno sconto di 5$ su una spesa di almeno 99$

su una spesa di almeno 99$ uno sconto di 15$ su una spesa di almeno 299$

su una spesa di almeno 299$ uno sconto di 25$ su una spesa di almeno 599$

All’interno della pagina è presente una vera e propria vagonata di prodotti in promozione, suddivisi per categorie. Ci sono gli sconti fino all’80% per le prime 50 unità, gli articoli early bird in offerta lampo, una sezione dedicata all’elettronica, una per droni ed altri veicoli telecomandati, i migliori prodotti per le tue avventure outdoor e tanto altro ancora. Meglio dare un’occhiata, in modo da non scoprire tutti gli sconti senza lasciarsi scappare nulla! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

