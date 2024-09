ROG Phone 9 Pro: quali sono le novità del prossimo gaming phone di ASUS

Le prime indiscrezioni su ROG Phone 9 Pro, il prossimo top di gamma da gaming realizzato da ASUS, arrivano grazie a certificazioni ed indiscrezioni. Tuttavia al momento i dettagli sono pochi e questo rappresenta più che altro il primo avvistamento del dispositivo.

ROG Phone 9 Pro tra leak e certificazioni: spuntano i primi dettagli sul top da gaming targato ASUS

Crediti: ASUS

Ovviamente ROG Phone 9 Pro sarà un flagship di ultima generazione: impossibile non aspettarsi la presenza dello Snapdragon 8 Gen 4, ultima soluzione high-end di Qualcomm in arrivo ad ottobre. Lato memorie ritroveremo una variante mostruosa con 24 GB di RAM e 1 TB di storage. Stando ad un noto insider cinese ci sarà un display migliorato, ma non vengono specificate le caratteristiche. L’attuale ROG Phone 8 Pro monta un pannello AMOLED E6 Full HD+ LTPO da 6,78″ a 165 Hz, con 2.500 nit di luminosità di picco e protezione Gorilla Glass Victus 2. Si tratta di una soluzione particolarmente performante ed è difficile immagine come possa essere migliorata (risoluzione e luminosità, magari una particolare attenzione al PWM Dimming e alle funzioni contro l’affaticamento della vista).

La certificazione 3C fa riferimento al modello base (siglato ASUSAI2501A) e riporta la presenza della ricarica rapida da 65W (quindi non ci sarebbero novità). Il lancio della generazione attuale è avvenuto a gennaio: i prossimi ROG Phone 9 e 9 Pro potrebbero trovare spazio entro fine 2024 o comunque per i primi mesi del 2025.

