Apple Watch Series 10 avrà meno funzioni negli Stati Uniti: ecco perché

Tra pochi giorni saranno disponibili in tutto il mondo i nuovi Apple Watch Series 10, ma le versioni vendute negli Stati Uniti non potranno sfruttare tutte le funzioni di cui sono dotati questi dispositivi di nuova generazione. Ricorderete sicuramente, infatti, la battaglia legale che ha visto Apple uscire perdente contro Masimo, che ha rivendicato la paternità dei brevetti per il pulsossimetro degli smartwatch di Cupertino.

I nuovi Apple Watch Series 10 non avranno il sensore per l’ossigeno nel sangue negli Stati Uniti

Crediti: Apple

Negli Stati Uniti, quindi, gli Apple Watch Series 10 non potranno leggere i parametri legati all’ossigeno nel sangue a causa della sconfitta in tribunale contro Masimo che detiene il brevetto della tecnologia in quel paese, oltre al mancato accordo tra le due parti. La vicenda, negli scorsi mesi, ha portato addirittura alla sospensione delle vendite degli smartwatch, risolta poi con la disattivazione della funzione.

Non dovrebbero esserci problemi, invece, nel resto del mondo (e di conseguenza in Italia), dove la funzione per la misurazione dell’ossigeno nel sangue potrà essere sfruttata senza alcun tipo di limitazione. Stando alle ultime informazioni emerse, potrebbero volerci ancora diversi anni prima che Apple possa tornare a sfruttare il pulsossimetro dei Watch anche negli Stati Uniti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le