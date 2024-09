Apple Watch Serie 10: un leak ricapitola tutte le novità

‘evento di presentazione della serie iPhone 16 non avrà come soli protagonisti gli smartphone, perché sul palco del keynote dovremmo assistere anche al lancio di varie novità fra cui Apple Watch Serie 10. Abbiamo già discusso dell’assenza del fantomatico Apple Watch X, ma ciò non significa che i prossimi smartwatch portino con sé una certa quantità di nuove caratteristiche.

Ecco cosa cambierà con Apple Watch Serie 10 (e perché non ci sarà Apple Watch X)

Innanzitutto, le dimensioni: nel 2021 si passò da 40/44 mm a 41/45 mm, e dopo tre anni con Apple Watch Serie 10 ci sarà un ulteriore aumento, salendo a 42/46 mm in base al modello selezionato. Il display avrebbe un altro cambiamento, passando da un pannello curvo a un pannello piatto similarmente a quello di Apple Watch Ultra; un’altra similitudine con l’Ultra ci sarebbe nello speaker, posizionato lateralmente con una griglia a fori.

Anziché l’acciaio inossidabile, anche Apple Watch Serie 10 utilizzerebbe il titanio fra i materiali d’assemblaggio della scocca (oltre a un’edizione in ceramica), oltre che nel cinturino Milanese Loop. Parlando di colorazioni, così come iPhone 16, anche il nuovo smartwatch avrebbe una versione Oro dalla tinta più chiara, assieme a quelle Gold, Black, Starlight e Silver.

Queste voci di corridoio non ne parlano, ma le indiscrezioni ci parlano di un Apple Watch Serie 10 che adotterebbe novità anche lato display e System-on-a-Chip, oltre al fatto che non ci sarebbe nessun Apple Watch X.

