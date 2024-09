Apple pensa ad un rivale di Meta Ray-Ban: nuovi occhiali smart in arrivo?

Nonostante la realtà mista stia pian piano guadagnando sempre più popolarità, sembra proprio che Apple stia pensando ad un nuovo prodotto molto meno “interattivo“, ma sicuramente più alla portata di tutti. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la compagnia guidata da Tim Cook starebbe progettando dei nuovi rivali per i Ray-Ban di Meta, con la possibilità di vedere nei prossimi anni i primi occhiali smart di Apple.

Gli occhiali smart di Apple saranno un’alternativa a Vision Pro?

Crediti: Meta Ray-Ban

Stando ai rumor riportati da Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, Apple starebbe pensando alla progettazione di un nuovo prodotto che possa affiancarsi a Vision Pro, senza però rubarne una fetta di mercato. In particolar modo, i nuovi occhiali smart andrebbero a fare concorrenza alla partnership tra Meta e Ray-Ban, proponendo un dispositivo intelligente, ma senza tutte le funzioni per la realtà virtuale e aumentata.

Questi nuovi occhiali smart potrebbero essere un’alternativa alla versione “glasses” di Vision Pro, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe non essere pronta prima del 2027. Per Meta, gli occhiali smart realizzati in collaborazione con Ray-Ban si sono dimostrati essere un discreto successo: chissà che non possa essere così anche per Apple.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le