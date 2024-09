Mac mini con M4 sarà il PC più piccolo di sempre: Apple prepara la rivoluzione

Aggiornamento 24/09: l’articolo è stato aggiornato con tutte le informazioni emerse in rete per il Mac mini di nuova generazione, come la dotazione delle porte USB e il possibile periodo di presentazione e lancio.

Nei giorni scorsi sono emerse alcune indiscrezioni che suggerivano un cambiamento radicale per uno dei prodotti desktop di Apple e nelle ultime ore sono finalmente arrivati maggiori dettagli su questo rumor. Un celebre giornalista, infatti, ha suggerito che il dispositivo che l’azienda di Cupertino intende rivoluzionare potrebbe essere l’inedito Mac mini con chip M4, che potrebbe avere un form factor talmente piccolo da assomigliare addirittura ad un Apple TV 4K, il famoso set-top-box della Mela.

Il prossimo Mac mini sarà grande quanto un Apple TV? Ecco tutte le indiscrezioni

Crediti: Apple Hub @ Twitter/X

Previsto per la fine del 2024, il nuovo Mac mini con M4 potrebbe diventare in PC più piccolo di sempre grazie ad un nuovo form factor che lo renderebbe estremamente simile ad Apple TV 4K. Il nuovo dispositivo di Apple, tuttavia, potrebbe essere leggermente più alto degli attuali 1.4″ del set-top-box, e continuare a vantare una scocca in alluminio, almeno secondo quanto suggerito da Mark Gurman di Bloomberg. “Essenzialmente, è un iPad Pro in una piccola scatola“, sono le parole utilizzate dal giornalista per descrivere questo nuovo dispositivo.

Un’altra delle particolarità di questo nuovo Mac mini potrebbe essere la dotazione I/O: l’attuale modello con chip M2, infatti, mette a disposizione 2 porte USB-A e 2 USB-C Thunderbolt 4, ma con la nuova edizione con M4 potrebbe essere dotata di ben 5 porte USB-C Thunderbolt 4 (tre sulla parte posteriore e due su quella anteriore), eliminando definitivamente le USB-A. In aggiunta, ovviamente, non dovrebbero mancare l’uscita HDMI, l’ingresso Gigabit Ethernet (fino a 10Gbps) e il jack per le cuffie da 3.5 millimetri.

Le versioni di Mac mini con M4, inoltre, potrebbero essere due: una con il classico chip M4 Standard, mentre la seconda più potente potrebbe vantare le prestazioni di M4 Pro. Il modello base, stando alle indiscrezioni lanciate da Gurman, sarebbe orami già pronto, mentre le catene di montaggio non termineranno la produzione del modello M4 Pro prima del mese di ottobre. Il lancio, quindi, potrebbe effettivamente avvenire nel mese di novembre o addirittura in quello di dicembre 2024, ma la presentazione potrebbe essere prevista per l’evento Apple del prossimo mese.

Come sempre, vi ricordiamo che si tratta di semplici indiscrezioni, nonostante la fonte durante gli anni si sia dimostrata altamente affidabile. Vi invitiamo quindi ad attendere maggiori informazioni direttamente da Apple.

