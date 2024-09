Scontenti di iPhone 16? iPhone 17 avrà la novità che in tanti vogliono

Dopo esserci lasciati da poco alle spalle il lancio di iPhone 16, emergono indiscrezioni attorno ad iPhone 17 che potrebbero soddisfare anche i più esigenti in termini di display. Con i nuovi melafonini, Apple non ha introdotto novità significative per le varianti base e Plus, rispetto a Pro e Pro Max che possono vantare cornici più piccole. Questo dovrebbe cambiare con i modelli che verranno presentati tra un anno, che per la prima volta potrebbero migliorare il refresh rate.

Gli schermi della serie iPhone 17 diranno addio al refresh rate di vecchia generazione

Crediti: Apple

Era il 2021 quando, per la prima volta nel catalogo di Apple, iPhone 13 Pro e Pro Max adottarono un refresh rate ProMotion a 120 Hz; nonostante siano passate tre generazioni, finora questa caratteristica è rimasta esclusiva di Pro e Pro Max, lasciando base e Plus a 60 Hz. Questa mancanza dovrebbe sparire dal prossimo anno: secondo il noto insider Ross Young di Display Supply Chain Consultants, anche il modello base iPhone 17 avrebbe uno schermo a 120 Hz.

Non è ancora chiaro quale sarà il refresh rate minimo, dando per scontato che tutta la serie iPhone 17 avrà pannelli LTPO: iPhone 13 Pro/Pro Max scendeva a un minimo di 10 Hz, dalla serie 14 si scese a 1 Hz, il ché significa poter abbassare i consumi nelle schermate a basso consumo come nel caso dell’Always-On Display.

Non solo refresh rate: fra le novità dello schermo di iPhone 17 ci sarebbe anche l’apprezzatissimo Gorilla Glass Armor, mentre pare allontanarsi l’ipotesi del Face ID sotto al display. E non dimentichiamoci che i 120 Hz dovrebbero essere presenti anche nello schermo dell’atteso iPhone 17 Air.

