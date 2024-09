Le nuove batterie di Apple già su iPhone 16: ecco l’inedito processo di sostituzione

Negli scorsi emerse erano emerse online nuove informazioni riguardanti una nuova tecnologia sfruttata da Apple per rendere più facilmente sostituibili le batterie dei nuovi iPhone. A sorpresa, però, queste “rivoluzionarie” unità hanno debuttato già su iPhone 16 e grazie ai primi teardown possiamo osservare come è cambiato il processo di sostituzione sotto la scocca.

Il debonding adesivo con induzione elettrica arriva sulle batterie di iPhone 16

La nuova tecnologia di “debonding adesivo indotto elettricamente” di Apple ha debuttato a sorpresa sui nuovi iPhone 16: questa particolare tecnica sostituisce il classico adesivo per tenere ferma la batteria, in favore di un meccanismo di rilascio indotto elettricamente. Come evidenziato dal filmato di iFixit, infatti, per rimuovere la batteria dei nuovi smartphone è necessario munirsi di un’unità esterna da 9V con i morsetti applicati al dispositivo su cui è necessaria la sostituzione.

In questo modo il processo di sostituzione della batteria potrebbe risultare sicuramente più complesso per la maggior parte delle persone, ma evita di dover sostituire l’adesivo che, dopo il primo utilizzo, andrà necessariamente buttato. La tecnica evidenziata nel filmato è piuttosto semplice, ma non attuabile da tutti: d’altronde è sempre consigliato far effettuare le riparazioni e le sostituzioni a persone esperte del settore.

