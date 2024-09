Primi problemi per iPhone 16 Pro: il touchscreen ignora i tocchi?

iPhone 16 Pro è finalmente disponibile sul mercato e gli utenti lo stanno ricevendo a casa dopo aver effettuato il pre-ordine, ma sembra proprio che non tutti siano contenti della qualità dei nuovi smartphone di Apple. In rete, infatti, nelle ultime ore sono emerse diverse segnalazioni da parte degli utenti che lamentano dei fastidiosi problemi con i nuovi top di gamma di Cupertino.

Problemi con il touchscreen: iPhone 16 Pro parte con il piede sbagliato

iPhone 16 Pro – Crediti: Apple

Con l’aumentare dei nuovi iPhone 16 Pro nelle mani degli utenti sono iniziate ad arrivare inevitabilmente le prime segnalazioni di difetti a malfunzionamenti. In particolar modo, gli utenti su Reddit lamentano un fastidioso problema con il touchscreen del dispositivo, che in alcuni casi sembra ignorare totalmente i tocchi effettuati sullo schermo.

Il problema sembrerebbe essere intermittente e non facilmente riproducibile manualmente, ma comparirebbe casualmente in occasione di tocchi, swipe, scroll e pressione dei pulsanti sulla tastiera virtuale. Il problema potrebbe essere principalmente di natura software e non necessariamente hardware, quindi Apple potrebbe apportare un fix tramite aggiornamento firmware di iOS 18.

Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni da Apple, per capire se il problema verrà riconosciuto ufficialmente e se verrà rilasciato presto un aggiornamento che possa correggere il bug.

