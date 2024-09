iPhone 16 è ricco di novità, ma non tutte saranno disponibili al lancio: ecco quali

La presentazione di iPhone 16 ha visto Apple in grande spolvero, con l’annuncio di numerose nuove funzionalità (principalmente legate all’intelligenza artificiale) che troveranno spazio in modo quasi esclusivo sui dispositivi di nuova generazione. Contrariamente alla tradizione, però, molte di queste novità non potranno essere sfruttate immediatamente dagli utenti, che saranno costretti ad attendere diversi aggiornamenti di sistema.

Per sfruttare al meglio iPhone 16 sarà necessario attendere dicembre o anche di più

Crediti: Apple

Avendo già appurato che difficilmente riusciremo a vedere Apple Intelligence in Europa e in Italia prima del 2026, gli utenti che decideranno di acquistare un nuovo smartphone della linea iPhone 16 non potranno comunque usufruire di tutte le novità fin da subito. Le funzionalità più interessanti, infatti, saranno relegate ai futuri aggiornamenti di iOS, come iOS 18.1 e iOS 18.2. Di seguito trovate le funzionalità non disponibili al lancio e il relativo periodo di uscita.

Otturatore a due fasi per Controllo fotocamera (entro la fine dell’anno)

Nuovo design di Siri (iOS 18.1, ottobre)

Apple Visual Intelligence (entro a fine dell’anno, non disponibile in Italia)

Apple Intelligence (alcune funzioni con iOS 18.1 ad ottobre, altre con iOS 18.2 a dicembre, altre nel 2025)

Per la prima volta, quindi, la grande maggioranza delle funzionalità presentate con i nuovi smartphone di Apple non saranno disponibili immediatamente al lancio, ma bisognerà attendere almeno qualche settimana prima di poter sfruttare il potenziale di iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

