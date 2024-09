Gli store di terze parti sono finalmente disponibili anche su iPad

Con la designazione di iPadOS come Gatekeeper, l’Europa ha costretto Apple ad apportare gli stessi cambiamenti ricevuti da iOS anche al sistema operativo di iPad. Questi cambiamenti, però, hanno richiesto tempo per essere implementati ma saranno finalmente rilasciati tutti con l’arrivo di iPadOS previsto per la prossima settimana. Questo significa che anche i tablet di Apple potranno scaricare le app dagli store alternativi di terze parti.

Con iPadOS 18 gli store alternativi arrivano finalmente anche su iPad in Europa

Crediti: Apple

Dallo scorso marzo 2024 è entrato ufficialmente in vigore il DMA (Digital Markets Act) che prevede l’apertura di quegli ecosistemi digitali considerati dall’Unione Europea troppo grandi e monopolizzanti. iOS, per esempio, è entrato subito nella lista degli indiziati, mentre per iPadOS sono servite delle indagini supplementari. Il grande giorno, però, si sta avvicinando: con il rilascio di iPadOS 18 arriveranno tutti i cambiamenti per il DMA rilasciati in precedenza per il sistema operativo di iPhone.

A partire dal 16 settembre, data di lancio di iOS 18 e iPadOS 18, anche gli utenti con iPad potranno avere accesso agli store alternativi di terze parti in Europa. Questo vale a dire che chi possiede un tablet di Apple potrà scaricare app come Delta da AltStore oppure tornare a giocare a Fortnite e Fall Guys con Epic Games Store.

Aggiornamento 17/09: gli store di terze parti disponibili su iPad

Crediti: Apple

Con il lancio ufficiale di iPadOS 18, arrivano finalmente anche sugli iPad compatibili gli store di terze parti. Il primo marketplace ad annunciare il supporto ufficiale per i tablet di Apple è stato l’Epic Games Store, che con una serie di post sui social ha dato il benvenuto (e bentornato) a Fall Guys e Fortnite su iPad.

Per poter sfruttare i marketplace alternativi, è necessario installare iPadOS 18 recandosi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi selezionare la nuova versione del sistema operativo dal piccolo banner informativo in basso. Di seguito la lista di tutti i dispositivi compatibili.

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12.9″ (3° generazione e superiori)

iPad Pro 11″ (1° generazione e superiori)

iPad Air (M2)

iPad Air (3° generazione e superiori)

iPad (7° generazione e superiori)

iPad mini (5° generazione e superiori)

