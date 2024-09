Sorpresa per i prossimi iPad: potrebbe esserci un chip inedito prodotto da Apple

Non è di certo un segreto che Apple da tempo sta lavorando sulla produzione di un proprio chip 5G, ma la produzione sembra essere ancora in ritardo. Il nuovo chip auto-prodotto che potrebbe debuttare nel 2025, invece, potrebbe essere equipaggiato per la prima volta sugli iPad di nuova generazione per una connettività completamente rinnovata.

Gli iPad in arrivo nel 2025 potrebbero essere i primi con Wi-Fi Apple

Crediti: MacRumors

Stando alle indiscrezioni riportate da DigiTimes, infatti, Apple avrebbe ultimato i lavori sul nuovo chip di rete Wi-Fi che potrebbe debuttare già nel 2025 a bordo degli iPad di nuova generazione in arrivo il prossimo anno. Nonostante il chip sia praticamente pronto, fonti interne alla catena di produzione suggeriscono anche che ci potrebbe ancora essere una possibilità di vedere il nuovo Wi-Fi soltanto nel 2026, equipaggiato sui futuri iPhone 18.

Apple, quindi, sembra essere in procinto di dire addio ai chip di Broadcom, nel tentativo di diventare indipendente con la produzione “casalinga“. Dal nuovo chip di rete è lecito aspettarsi una connettività Wi-Fi 7, proprio come quella arrivata in questi giorni con i nuovi iPhone 16. Per quanto riguarda il chip 5G, invece, il lancio potrebbe essere previsto per i nuovi iPhone SE.

