Apple lancia iOS 18 Release Candidate: tutte le novità

In seguito alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 16, Apple ha lanciato quella che potrebbe essere l’ultima versione di test di iOS 18 prima del rilascio pubblico. La Release Candidate arrivata in queste ore, rappresenta una versione destinata infatti a diventare quella finale, a cui non verranno più aggiunte novità fino al lancio. La presentazione dei nuovi smartphone, però, ha concesso ad Apple di aggiungere l’ennesima novità al sistema operativo.

iOS 18 è quasi pronto: ultimi ritocchi prima del lancio ufficiale

Disponibile da oggi sia nel canale Developer Beta che in quello Public Beta, iOS 18 RC è l’ultima versione di test del nuovo sistema operativo di Apple e include tutte le funzionalità che saranno disponibili nella versione finale. In seguito alla presentazione dei nuovi iPhone 16, infatti, Apple ha potuto finalmente inserire in iOS 18 il nuovo pulsante per mettere in pausa la registrazione dei video, una funzione molto richiesta dagli utenti.

La versione finale di iOS 18 verrà rilasciata ufficialmente il prossimo 16 settembre, ma se non volete aspettare ed installare subito la RC, potete farlo recandovi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e scegliendo uno dei due canali beta per proseguire con il download e l’aggiornamento.

