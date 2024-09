iOS 18: ecco la nuova app che aiuta configurare le parti di ricambio per iPhone

Oltre alle varie novità che iOS 18 propone con lo scopo di rivoluzionare l’esperienza degli utenti iPhone, arriva anche una funzionalità inedita che prenderà il nome di “Repair Assistant“. Si tratta di una soluzione appositamente progettata per consentire agli utenti di configurare in piena autonomia le parti di ricambio appena sostituite sul proprio iPhone, ovvero un nuovo modo per favorire le riparazioni “self-made”, senza doversi recare obbligatoriamente in un centro assistenza.

Con “Repair Assistant” gli utenti saranno sicuri di aver installato parti di ricambio originali

Crediti: AbbasCfcJT26 @ Twitter/X

Con questa nuova app in arrivo con iOS 18, gli utenti iPhone possono configurare facilmente le parti di ricambio dopo una riparazione. Prendendo come esempio un nuovo display appena sostituito, questo avrà bisogno di una configurazione specifica per garantire che funzionino True Tone, le opzioni di luminosità automatica e tutte le altre funzionalità tipiche di uno schermo per gli smartphone di Apple.

Ad occuparsene sarà dunque “Repair Assistant”, proprio come per la batteria: la giusta configurazione in questo caso garantirà, oltre che il corretto funzionamento dell’unità, anche la fedeltà dei report sull’utilizzo dello smartphone e sullo stato del dispositivo. Dopo aver installato iOS 18, nel caso in cui dovesse esserci un componente da configurare, comparirà un avviso nell’area “Parti e servizio” nelle impostazioni dell’app “Repair Assistant”. Questa specifica sezione, ovviamente, non comparirà se gli utenti non avranno ancora effettuato alcuna riparazione.

Da notare però una cosa molto importante: “Repair Assistant” funzionerà solo con componenti Apple originali e dunque si assicurerà che un ‌iPhone‌ sia perfettamente riparato e funzioni come previsto solo se i componenti difettosi sono stati sostituiti con parti di ricambio originali. Anche avendo acquistato un componente di ricambio da un venditore di terze parti che non sia un Apple Store, questo potrà essere configurato come originale, a patto che sia stato prodotto da Apple. La compatibilità di questo nuovo servizio è assicurata a partire dagli iPhone 12 fino ai nuovi iPhone 16.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le