Apple lancia iOS 18.1 Public Beta 2: tutte le novità

Lo sviluppo di iOS 18.1 continua a fare progressi e in queste ore Apple ha lanciato la seconda beta pubblica per il primo grande aggiornamento del nuovo sistema operativo di iPhone. Le novità introdotte con l’ultima beta per sviluppatori, quindi, a partire da oggi possono essere testate anche dagli utenti più curiosi che non vedono l’ora di mettere le mani sulle funzionalità più recenti.

Disponibile da oggi la seconda beta pubblica di iOS 18.1

iOS 18.1 Public Beta 2 è disponibile da oggi per tutti gli iscritti al “Apple Beta Program” e rimette in pari lo sviluppo dei due rami introducendo anche in beta pubblica le novità arrivate con iOS 18.1 Beta 5. Lo sviluppo, quindi, prosegue spedito con la versione finale prevista per il mese di ottobre, probabilmente durante la tradizionale settimana di rilasci di Apple.

Per scaricare questa nuova versione beta non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi selezionare il canale “iOS 18 Public Beta” per proseguire quindi con il download e l’installazione di iOS 18.1 Public Beta 2.

