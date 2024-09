iOS 18.1 Public Beta: ecco la prima versione di test per tutti

Con l’avvicinarsi del mese di ottobre lo sviluppo del nuovo aggiornamento che porterà finalmente Apple Intelligence sugli iPhone di ultima generazione ha raggiunto finalmente un traguardo molto importante: la prima beta pubblica di iOS 18.1, infatti, è pronta a finire tra le mani degli utenti. Con questa nuova versione di test, i possessori di iPhone 15 Pro o di un nuovo iPhone 16 potranno finalmente registrarsi per testare le novità legate all’intelligenza artificiale.

Tante novità con iOS 18.1, ma non per tutti

Con un funzionalità in pari con la Beta 4 per sviluppatori, iOS 18.1 Public Beta 1 è disponibile da oggi nel canale “Public Beta” per tutti gli iscritti all’Apple Beta Program. Proprio come l’ultima beta per sviluppatori, anche questa versione di test è disponibile per tutti gli iPhone compatibili con iOS 18, ma le funzionalità di Apple Intelligence potranno essere sfruttate soltanto su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max, al di fuori dell’Europa

Gli utenti, per accedere ad Apple Intelligence, tuttavia dovranno effettuare l’iscrizione ad una lista d’attesa che progredirà man mano nelle prossime settimane. L’accesso alle nuove funzionalità, quindi, non sarà immediato ma soltanto scaglionato.

Per installare questa prima beta pubblica non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e scegliere quindi il canale “Public Beta” (previa iscrizione all’Apple Beta Program) per proseguire poi con il download.

