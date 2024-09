iOS 18.1 Beta 5 disponibile da oggi: tutte le novità

Il mese di ottobre si avvicina inesorabilmente e gli sviluppatori di Apple continuano a lavorare sul primo grande aggiornamento di iOS 18 per essere sicuri che sia tutto pronto per il grande debutto di Apple Intelligence. Sono diverse le aggiunte arrivate con la beta 5 di iOS 18.1, tra migliorie e nuove implementazioni dell’intelligenza artificiale sembra essere oramai tutto pronto per il grande giorno.

Apple si prepara al debutto di iOS 18.1 previsto per ottobre

iOS 18.1 Beta 5 è disponibile da oggi con il numero di build 24B5055e per tutti gli iPhone precedentemente compatibili con iOS 18 ed ovviamente i nuovi smartphone della serie iPhone 16. Questa nuova beta si occupa principalmente di migliorare l’esperienza utente con piccole implementazioni come l’aggiunta di nuove icone al centro di controllo e l’abilitazione del drag and drop in iPhone Mirroring.

Aggiunte le icone del Wi-Fi e della VPN al Centro di controllo

Aggiunta una opzione per resettare il Centro di controllo

Aggiunto il drag and drop alla funzione iPhone Mirroring (compatibile con macOS 15.1 Beta 5)

Aggiunta icona scura per Apple Intelligence

Aggiunto il pulsante nota veloce per la lockscreen

Aggiunta nuova opzione Selfie per il pulsante Controllo fotocamera

Aggiunta icona Apple Intelligence nella toolbar della tastiera nell’app Note

Per effettuare l’installazione di questa nuova Beta 5 di iOS 18.1 non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi scegliere il canale “Developer Beta” (previa registrazione come Apple Developer), per poi proseguire con il download e l’aggiornamento.

