Apple lancia iOS 18.1 Beta 4: tutte le novità

Con il lancio della versione finale di iOS 18 ormai alle spalle, per gli sviluppatori di Apple è arrivato il momento di concentrarsi unicamente su quella che per gli iPhone 16 sarà sicuramente la versione del sistema operativo più importante. Per poter sfruttare l’intelligenza artificiale, infatti, i nuovi dispositivi avranno bisogno di iOS 18.1, che oggi arriva alla sua Beta 4 e per la prima volta è disponibili su tutti gli iPhone compatibili e non solo con i modelli 15 Pro e 15 Pro Max.

iOS 18.1 Beta 4 arriva per la prima volta su tutti gli iPhone

iOS 18.1 Beta 4 è disponibile da oggi con il numero di build 22B5045g nel canale “Developer Beta” e per la prima volta può essere installato anche su tutti gli iPhone compatibili con iOS 18. Questo nuovo aggiornamento avrà il compito di introdurre le funzionalità di Apple Intelligence sui modelli 15 Pro, 15 Pro Max, e su tutta la linea iPhone 16, ma i miglioramenti e parte dei cambiamenti arriveranno anche sugli altri dispositivi. Le novità di questa nuova beta sono poche, ma molto interessanti soprattutto per i possessori dei top di gamma delle ultime generazioni.

Su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, infatti, arriva la possibilità di scattare foto “Spatial”, che potranno essere poi visualizzate al meglio su Apple Vision Pro. Su questi dispositivi era già possibile registrare video nella stessa modalità, ma con questa nuova versione del sistema operativo sembra che Apple abbia voluto estendere il supporto anche alle foto.

Per scaricare iOS 18.1 Beta 4 non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software“, quindi selezionare il canale “Developer Beta” e proseguire con l’installazione dell’aggiornamento.

