Non vi piace iOS 18? Apple offre un’alternativa per i vostri iPhone

Nonostante le tante novità di iOS 18, principalmente legate all’intelligenza artificiale, sembra che con gli utenti che posseggono un iPhone non sia immediatamente scattata la scintilla. Per questo motivo, infatti, Apple sembra aver preparato un “Piano B” per chi non è interessato ad effettuare l’aggiornamento verso il nuovo sistema operativo, in modo da garantire la sicurezza e la protezione di iPhone.

iOS 17.7 garantirà le ultime patch di sicurezza per chi non vuole aggiornare ad iOS 18

Crediti: Apple

Con l’arrivo di iOS 18 RC, infatti, la compagnia di Cupertino un po’ in sordina ha pubblicato anche iOS 17.7 RC, le cui uniche novità sembrerebbero essere rappresentate dalle nuove patch di sicurezza che sono già incluse nella nuova versione del sistema operativo. In questo modo, quindi, chi non vuole effettuare immediatamente il passaggio ad iOS 18, potrà resterà sull’attuale versione dell’OS mobile senza compromettere sicurezza e protezione del proprio iPhone.

iOS 17.7 potrebbe essere quindi rilasciato in contemporanea con iOS 18 il prossimo 16 settembre, lasciando la scelta agli utenti se effettuare l’upgrade verso la nuova e “scintillante” versione del sistema operativo per iPhone, oppure mantenere lo status quo del proprio dispositivo installando soltanto le ultime patch di sicurezza.

