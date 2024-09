Addio Apple ID: il cambio del nome adesso è ufficiale

Aggiornamento 18/09: gli Apple ID sono stati ufficialmente dismessi in favore dei nuovi Apple Account, in seguito al rilascio delle nuove versioni dei sistemi operativi. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Uno dei tanti cambiamenti in arrivo con le future versioni dei sistemi operativi di Apple potrebbe riguardare proprio il nome che viene dato agli account dell’ecosistema dell’azienda di Cupertino. Gli Apple ID, infatti, potrebbero essere cancellati per far spazio ad un nome più semplice e comprensibile.

Gli Apple ID si trasformano in Apple Account con i nuovo iOS e macOS

Crediti: MacRumors

Secondo le indiscrezioni raccolte da MacRumors, Apple si starebbe preparando a dire addio agli “Apple ID” con il lancio delle nuove versioni dei sistemi operativi iOS 18 e macOS 15. Il nuovo nome, infatti, potrebbe essere “Apple Account“, semplificando solo la comprensione per gli utenti: le funzioni, infatti, rimarrebbero totalmente invariate e il cambiamento riguarderebbe soltanto la nomenclatura.

Il nome “Apple Account“, in effetti, può essere già trovato sul sito ufficiale e all’interno della gestione del proprio account, in particolar modo alla voce “Apple Account Balance“, dove può essere visualizzato il saldo del proprio conto. Il rebrand dovrebbe quindi arrivare nel corso del 2024 e riguardare tutti i prodotti realizzati da Cupertino.

Anche il celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman sembra confermare l’intenzione di Apple di cambiare il nome degli “Apple ID” in “Apple Account“. La nuova nomenclatura infatti dovrebbe arrivare con iOS 18 e watchOS 11, nonché sul web già nel corso di quest’anno.

Aggiornamento 20/08: ufficiali i nuovi Apple Account e la data di lancio

Crediti: Apple

Con l’annuncio ufficiale di iOS 18 e macOS Sequoia in occasione della WWDC 24, Apple ha anche confermato i rumor che avrebbero voluto un cambio di nome per gli Apple ID. A partire da oggi, grazie all’aggiornamento dell’Apple Developer Agreement, le credenziali verranno conosciute come “Apple Account“. Un cambiamento sicuramente minore, ma che aiuta la compagnia di Cupertino a semplificate le nomenclature utilizzate per tutti gli utenti.

“Con l’uscita di iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia e watchOS 11, l’ID Apple è stato rinominato Account Apple per garantire un’esperienza di accesso coerente su tutti i servizi e dispositivi Apple e si basa sulle credenziali esistenti dell’utente” si legge nel comunicato stampa. Il cambio di nome del servizio, quindi, avverrà presumibilmente nel mese di settembre 2024, quando tutte le nuove versioni dei sistemi operativi di Apple saranno rilasciate.

Aggiornamento 18/09: Apple ID diventa ufficialmente Apple Account

Crediti: Apple

Con il lancio di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, Apple ha ufficialmente cambiato nome a quelli che una volta erano conosciuti come “Apple ID“. Per meglio integrare tutte le funzionalità legate ai servizi della compagnia di Cupertino, con l’arrivo delle nuove versioni dei sistemi operativo per iPhone, iPad e Mac, la vecchia nomenclatura ha lasciato ufficialmente spazio ai nuovi “Apple Account“. Nelle impostazioni dei dispositivi, infatti, è possibile vedere come tutti i riferimenti ai vecchi Apple ID siano stati sostituiti per meglio rispecchiare il cambio di nome.

Per gli utenti, tuttavia, non cambia assolutamente nulla: non è richiesto alcun intervento manuale e il cambio di nome è puramente “estetico“. Non bisognerà fare nessuna migrazione oppure registrare nuovi account.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le